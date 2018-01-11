Арина Соболенко сумела взять лишь два гейма у Леси Цуренко в четвертьфинале теннисного турнира в Хобарте

В сегодняшнем четвертьфинальном поединке Арина встречалась с украинкой Лесей Цуренко, занимающей 43-е место в рейтинге WTA и всего за час уступила в двух сетах с одинаковым счетом 1:6.
Теперь в борьбе за выход в финал Цуренко сыграет с победительницей матча между румынкой Михаэлой Бузарнеску (57) и американкой Элисон Риск (89).
В матче 1/16 финала Арина победила канадскую теннисистку Эжени Бушар (83), а затем была сильнее китаянки Чжан Шуай (35). Сегодня Арина Соболенко еще раз выйдет на корт — в игре ¼ финала парного разряда она вместе с российской теннисисткой Вероникой Кудерметвой встретится с румынско-украинским дуэтом Ралука Олару / Ольга Савчук.
В Мельбурне еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (135) в стартовом круге квалификации открытого чемпионата Австралии уверенно переиграла румынку Александру Каданцу (171) — 6:3, 6:1.
Следующей соперницей Веры будет швейцарская теннисистка Штефани Фегеле (144). Чтобы попасть в число 128 участниц основной сетки нужно победить в трех квалификационных раундах. Ранее в первом круге квалификации мужского одиночного разряда Australian Open поражения потерпели белорусы Владимир Игнатик (145) и Илья Ивашко (210).