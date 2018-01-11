Роберто Баутиста-Агут стал участником ½ финала соревнований в Окленде

За время матча, продлившегося 1 час 29 минут, 21-я ракетка мира, 29-летний Роберто, сделал три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Веселы, занимающий 64-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента, совершил восемь эйсов и четыре двойные ошибки. Испанец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.