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10:19 (мск), источник: GoTennis.ru

Роберто Баутиста-Агут стал участником ½ финала соревнований в Окленде

Испанский теннисист Роберт Баутиста-Агут прошёл в полуфинал турнира в Окленде, переиграв в двух сетах чеха Иржи Веселы, — 7/6 (1), 6/2.

За время матча, продлившегося 1 час 29 минут, 21-я ракетка мира, 29-летний Роберто, сделал три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Веселы, занимающий 64-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента, совершил восемь эйсов и четыре двойные ошибки. Испанец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.

В полуфинале соревнований ASB Classic Баутиста-Агут сыграет с Робином Хаазе из Нидерландов.

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