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10 января, источник: GoTennis.ru

Серена Уильямс: Все знают, что я намерена побить рекорд по количеству «Шлемов»

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своих долгосрочных планах.

«Не уверена, что хочу об этом говорить, но я точно планирую и дальше побеждать на “Шлемах”. Не поверите, я всё знаю о чужих рекордов. И все знают, что я хочу взять 25 “мэйджоров”. Уверена, рождение дочери мне только поможет.

Если я нервничаю, я проигрываю. Частично тревога исчезла после рождения Олимпии. Теперь я знаю, что дома ждёт моя крошка. Я не чувствую, что должна выходить на корт. Мне хватает и денег, и титулов, и успеха. Мне нравится это, но я не испытываю нужды ни в чём. Необычное ощущение.

Мне и сейчас бывает грустно. Я пугаюсь, думаю, что не справлюсь. Это приходит и на корте. Такой вот я человек — не могу быть спокойной. Но когда ты слышишь плач своего ребёнка, остальные проблемы уходят на второй план.

Я и сама постоянно плачу. Или просто злюсь, а потом угнетаю себя, называю дурой. Постоянно испытываю чувство вины: “Как можно грустить, если у тебя такая дочь”. Эмоции захлёстывают», — цитирует Серену Vogue.

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