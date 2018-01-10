Серена Уильямс: Все знают, что я намерена побить рекорд по количеству «Шлемов»

«Не уверена, что хочу об этом говорить, но я точно планирую и дальше побеждать на “Шлемах”. Не поверите, я всё знаю о чужих рекордов. И все знают, что я хочу взять 25 “мэйджоров”. Уверена, рождение дочери мне только поможет.



Если я нервничаю, я проигрываю. Частично тревога исчезла после рождения Олимпии. Теперь я знаю, что дома ждёт моя крошка. Я не чувствую, что должна выходить на корт. Мне хватает и денег, и титулов, и успеха. Мне нравится это, но я не испытываю нужды ни в чём. Необычное ощущение.



Мне и сейчас бывает грустно. Я пугаюсь, думаю, что не справлюсь. Это приходит и на корте. Такой вот я человек — не могу быть спокойной. Но когда ты слышишь плач своего ребёнка, остальные проблемы уходят на второй план.



Я и сама постоянно плачу. Или просто злюсь, а потом угнетаю себя, называю дурой. Постоянно испытываю чувство вины: “Как можно грустить, если у тебя такая дочь”. Эмоции захлёстывают», — цитирует Серену Vogue.