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09:31 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хобарте, обыграв первую ракетку соревнований

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире в австралийском Хобарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда Арина Соболенко, занимающая 69-е место в мировом рейтинге, одолела в двух сетах 35-ю ракетку планеты китаянку Чжан Шуай, посеянную в Хобарте под первым номером, со счетом 7:5 (7:3), 6:4.

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Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Теперь в игре за выход в полуфинал Арина Соболенко сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, у которой 43-я позиция в мировом рейтинге.

В парном разряде Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова выиграли на старте у российско-швейцарского тандема Нателла Дзаламидзе / Ксения Кнолль — 6:1, 5:7, 10:6.

В матче ¼ финала Соболенко и Кудерметова будут соперничать с румынско-украинским дуэтом Ралука Олару / Ольга Савчук.

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