«Я не Шарапова!» Канадец Денис Шаповалов заставит всех выучить свою фамилию

Источник: AFP 2018

Считанные дни остались до старта первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open, и самым юным участником соревнований, попавшим в основную сетку по рейтингу, будет канадец Денис Шаповалов. Причём он самый молодой теннисист не только в топ-100 мирового рейтинга, но и в топ-50. Родившись в Израиле в семье выходцев из Советского Союза, он вместе с родителями в девятимесячном возрасте переехал в Канаду в провинцию Онтарио неподалёку от Торонто. Его мать по имени Тесса была в своё время финалисткой зимнего чемпионата СССР по теннису, так что учитель в детстве у новоиспечённого канадца был что надо. Позднее ради занятий с матерью он даже отказался переехать в Монреаль, хотя Федерация тенниса Канады активно заманивала его идеальными условиями и перспективами. Монреаль он всё равно покорил, но об этом чуть позже. Давайте пока познакомимся поближе с 18-летней восходящей звездой мирового тенниса Денисом Шаповаловым.

Подружился с судьёй, которому попал в глаз

Многие известные теннисисты ярко начинали свои карьеры в составе национальных сборных и наверняка расскажут вам немало занятных историй на эту тему. Но вряд ли кто из них умудрялся в приступе ярости запулить со всей силы теннисным мячом в глаз судье. Впечатляющая точность. Жертвой стал Арно Габа, получивший в результате этого серьёзную травму, а дело было в феврале 2017 года во время матча Кубка Дэвиса между Канадой и Великобританией. Шаповалова дисквалифицировали и оштрафовали за тот поступок, хотя и признали его действия ненамеренными. Но знаете, что самое забавное? В итоге эти двое стали друзьями после того, как Денис принёс Арно искренние извинения.



«Мы часто переписываемся с Арно. Иногда он напишет что-то, иногда я. Он очень приятный человек. Не могу выразить словами, как он мне помог справиться с этой ситуацией. Он мог бы обозлиться на меня, и был бы прав, но Арно проявил себя как истинный джентльмен. Что за человек!».

Его иногда называют Шараповой

Для русского уха фамилия Шаповалов не представляет особых трудностей. А вот за рубежом многие дикторы и комментаторы испытают определённые сложности, пытаясь произнести его имя. Как только не коверкали фамилию канадца зарубежные журналисты.



Сам Денис в одном из интервью признался, что его иногда называли Шараповой, потому что западным людям так проще. «У меня слишком сложная фамилия для английского произношения. Родители говорили мне, что люди всегда будут путать мою фамилию. Судьи паникуют, когда видят её. Меня однажды назвали Шараповой, но я не Шарапова (смеётся). Вообще я предпочитаю прозвище “Шапо”. Поклонники легко его запоминают».



Всего неделю назад на турнире в Брисбене диктор на арене, объявляя выход на корт канадца с британцем Кайлом Эдмундом, сказал что-то вроде «Шапораповалов» вместо правильной фамилии теннисиста. «Достаточно близко», — написал Денис на своей странице в сети «Твиттер», опубликовав видео забавного момента. Посмотрите, это действительно очень смешно.

Обсуждал капучино в Милане прямо на корте

Денис Шаповалов является большим фанатом кофе, так что в каждой поездке старается оценить качество напитка в той или иной стране. Зачастую даже теннис отходит на второй план. Во время важного матча с Андреем Рублёвым на турнире молодых талантов в Милане Шаповалов на переходе обсуждал по радиосвязи со своим тренером не нюансы игры, а стоимость кофе в столице мировой моды.



— Тренер, мы пошли сегодня в это прикольное место в Милане рядом с отелем. Говорю тебе, чувак, это лучший кофе, который я пробовал. Я заказал два капучино, эспрессо и круасан. Знаешь, сколько я отдал? 6 евро! Прикинь? Я не шучу. 6 евро за всё!



— Я тоже брал кофе сегодня с утра в одном модном месте. Заплатил всего 1 евро. Думал, что будет что-то вроде 4 евро. Надо было взять 4 штуки сразу.

Снимается для модных журналов

Как это часто бывает, молодые и симпатичные спортсмены при первых же успехах привлекают внимание мировых модных журналов. Не избежал этой участи и 18-летний Шаповалов. Известный журнал Vogue пригласил его для участия в ноябрьской фотосессии. Денис снялся на фоне модели Карли Клосс во время игры в настольный теннис. Судя по отзывам самого теннисиста, первый опыт был вполне удачным. Думается, что следующих предложений долго ждать не придётся, особенно если это будет подпитываться приличными результатами на корте.



«Я очень нервничал перед съёмками. Я не знал, чего ожидать от Карли, так как никогда ранее не встречался со столь знаменитой моделью. Однако она оказалась очень милой и весёлой. Она помогла мне расслабиться. Я здорово провёл время».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BarsmKoHdKS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:60.83333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BarsmKoHdKS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Had an amazing day with @KarlieKloss and @ChristopherBevans, working with photographer @gstyles at the @dyne.life shoot. Big thank you to @voguemagazine for the opportunity.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/denis.shapovalov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Shapovalov</a> (@denis.shapovalov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-25T19:29:31+00:00">Oct 25, 2017 at 12:29pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Забыл подать на визу и пропустил турнир

Перед турнирном в Токио ATP заблаговременно отправила теннисистам письмо с подробным указанием того, что надо сделать, чтобы получить рабочее разрешение для участия в соревнованиях. Видимо, Денис и его команда упустили этот момент из виду, поэтому Шаповалов не смог сыграть в столице Японии, хотя уже находился в Токио в тот момент. Теннисист полагал, что с канадским паспортом можно свободно ездить по миру и был прав. Только вот некоторые страны требуют специальных документов, если вы хотите работать и зарабатывать деньги на их территории. Хороший урок на будущее.



«Мне очень жаль, что я не заморочился визовыми вопросами заранее и вынужден пропустить турнир. Это моя первая поездка в Японию, и я наслаждался каждой секундой, проведённой здесь. Большое спасибо японским болельщикам, которые поддерживали меня. Надеюсь, в следующем году всё получится».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZs4p4eHZbz/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZs4p4eHZbz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I'd like to thank JTA and the tournament director of the Japan Open for offering me the WC for the qualifying. I'm sorry I was unable to obtain the proper working visa in time to play the tournament which I was looking forward to competing in. It's my first trip to Japan and I've enjoyed every minute of being here. I want to thank Japanese tennis fans for welcoming me. I hope to return to Tokyo to compete in many years to come. Special thanks to Yonex for their incredible hospitality. I also want to thank Debbie who is part of @prestantia_seg for coming all the way to Tokyo to help me. See you all next year.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/denis.shapovalov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Shapovalov</a> (@denis.shapovalov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-01T10:02:44+00:00">Oct 1, 2017 at 3:02am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Получил признание от Федерера

Успехи Шаповалова на теннисном корте не остались незамеченными среди его коллег по цеху. Так швейцарец Роджер Федерер поставил канадца в список трёх игроков, которые способны в скоро времени заменить Надаля, Маррея и Джоковича на вершине рейтинга. Шаповалов рассказал журналистам одну интересную историю про Роджера.



«Несколько недель назад в Базеле Роджер куда-то спешил и садился в машину. Но затем увидел мою команду и направился к нам, и мы говорили на протяжении пяти или десяти минут. А ведь он явно был в спешке. В какой-то момент я поймал себя на мысли: «Чёрт возьми, а что вообще происходит? Почему Федерер бросает дела и идёт общаться с моей командой? Я вырос на его игре. Просто невероятно узнать, насколько он хороший человек на самом деле».

Обыграл дель Потро и Надаля в Монреале

На турнире ATP в Монреале теннисный мир понял, что в Канаде растёт большой игрок. Только исключительно талантливый спортсмен мог поочерёдно выбить из борьбы сначала Хуана-Мартина дель Потро, а потом и самого Рафаэля Надаля. В Монреале Шаповалов дошёл до полуфинала, где в итоге уступил Александру Звереву.

«Это поражение никак не повлияет на оценку моего выступления, ведь я провёл лучшую неделю в жизни. Я очень рад, что нахожусь в таком положении. Если бы я не отыграл четыре матчбола в первом круге, то у меня не было бы шанса сыграть с дель Потро или Рафой. Я благодарен за это. Надаль, если честно, лучший теннисист, с которым я когда-либо играл».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXvNw60A-h1/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXvNw60A-h1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Finally had some time last night to think about the last 6 days of my life. I'd like to thank the people from Montreal and across Canada for the love and support. I have never come across a more electric atmosphere. I want to thank all my sponsors for their belief in me throughout the ups and downs. And lastly I would like to thank my team... I am so thankful to be working with such a fantastic and humble group of people. Without you guys I am nothing so I am so thankful for all the time you guys sacrifice towards helping me become better. And even though not all of you could make it to watch my match live, I still felt your presence in my heart. Thank you Canada et Merci Montreal. #DontStopFighting</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/denis.shapovalov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Shapovalov</a> (@denis.shapovalov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-13T14:42:53+00:00">Aug 13, 2017 at 7:42am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый после Сафина

Ещё более впечатляющим стал для Шаповалова US Open 2017 года, где спортсмен дошёл до стадии 1/8 финала. На турнирах «Большого шлема» Денис — стал самым юным участником 1/8 финала после Марата Сафина на «Ролан Гаррос"-1998. Надо также отметить, что он стал самым молодым участником 1/8 финала US Open с 1989 года, когда до этой стадии добрался американец Майкл Чанг. Неплохо, да?



«Было очень весело ощущать эту атмосферу на протяжении двух недель. Это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь. Большую работу проделала моя команда. Многие члены команды не могут находиться с семьями и детьми, так как вынуждены быть рядом со мной. Это очень много значит для меня».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYypdP5g-2c/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYypdP5g-2c/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Had an awesome time at #tiff17! Really enjoyed watching a great film about a legendary tennis rivalry: #BorgMcEnroe! Special thanks to @shopgotstyle @msgotstyle for getting @morgankriz and I red carpet ready!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/denis.shapovalov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Shapovalov</a> (@denis.shapovalov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-08T19:13:59+00:00">Sep 8, 2017 at 12:13pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Восходящая звезда ATP и лучший теннисист Канады

Такой сезон просто не мог оставить Шаповалова без наград. 18-летний канадец удостоился победы сразу в двух номинациях ATP — «Восходящая звезда» и «Прогресс года». Также Шаповалов был признан лучшим теннисистом Канады в 2017 году, опередив Милоша Раонича, который завоёвывал это звание на протяжении последних шести лет. Это обусловлено не только успехами Дениса на турнирах ATP, но и блестящей игрой за национальную сборную на Кубке Дэвиса. Во многом благодаря Шаповалову Канада обыграла Индию в сентябре 2017 года и сохранила прописку в элитном дивизионе.



«Это был год, полный сюрпризов, и я очень рад завершить его получением таких наград. Мне очень приятно быть признанным лучшим теннисистом года в Канаде. Я благодарен за возможность представлять страну в ATP туре и в Кубке Дэвиса. Всё это было бы невозможно без любви и поддержки моей семьи, тренеров, менеджеров и канадских теннисных фанатов».