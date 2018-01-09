Война, которую разожгли журналисты.
Вавринка, Гоффен, Хачанов и Цонга сыграют на турнире в Марселе
Стал известен состав участников мужского турнира в Марселе (Франция), который пройдёт с 19 по 25 февраля, сообщает
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Стал известен состав участников мужского турнира в Марселе (Франция), который пройдёт с 19 по 25 февраля, сообщает
Своё участие подтвердили швейцарец Стэн Вавринка, чех Томаш Бердых, представитель Бельгии Давид Гоффен, французы
Россию на соревнованиях в Марселе представит Карен Хачанов.
Действующим победителем этого турнира является француз Цонга, который в финале обыграл своего соотечественника Пуи со счётом 6:4, 6:4.