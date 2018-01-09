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14:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надаль проиграл Гаске в выставочном матче

Испанец Рафаэль Надаль проиграл французу Ришару Гаске со счетом 4:6, 5:7 в выставочном матче в рамках подготовки к Australian Open.

Источник: Reuters

При этом Надаль, пропустивший несколько недель из-за травмы, отметил, что будет готов к турниру «Большого шлема».

— Мое колено уже в порядке, — цитирует AFP Надаля. — Это был хороший тест для меня после тренировок. Вот что главное. 2017 год выдался тяжелым, я начал подготовку позже, чем обычно. Но если бы я не чувствовал себя хорошо, то не ехал бы на Australian Open. Я буду готов к турниру.

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