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13:53 (мск), источник: Sports.kz

Четыре представителя Казахстана выступят на Australian Open-2018

15-го января в Мельбурне стартует открытый чемпионат Австралии по теннису.

Казахстан на данных соревнованиях будет представлен четырьмя спортсменами. В женском разряде в основной сетке сыграют Зарина Дияс и Юлия Путинцева. У мужчин в основном раунде свое выступление начнет Михаил Кукушкин. Александр Бублик же постарается пробиться в основную сетку через квалификацию.

Жеребьевка Australian Open состоится 11-го января.

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