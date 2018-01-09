Четыре представителя Казахстана выступят на Australian Open-2018

Казахстан на данных соревнованиях будет представлен четырьмя спортсменами. В женском разряде в основной сетке сыграют Зарина Дияс и Юлия Путинцева. У мужчин в основном раунде свое выступление начнет Михаил Кукушкин. Александр Бублик же постарается пробиться в основную сетку через квалификацию.