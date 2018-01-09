Шарапова проиграла своей фанатке и улетела к Федереру

Источник: Газета.Ру

Известная российская теннисистка Мария Шарапова начала 2018 год с возвращения в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Благодаря участию в турнире в китайском Шэньчжэне спортсменка заработала 110 очков и поднялась с 59-й на 47-ю позицию.

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При этом в чемпионской гонке WTA, в которой учитываются баллы, набранные в промежутке от одного Итогового турнира до другого, россиянка находится на 26-й позиции — выше всех своих соотечественниц.

Теннисистка могла бы подняться еще значительнее, но в полуфинале соревнований неожиданно уступила 21-летней представительнице Чехии Катержине Синяковой.

Невысокая коренастая соперница навязала 30-летней Шараповой динамичную и жесткую игру, а с такими оппонентами россиянка всегда испытывала наибольшие трудности. В итоге Мария почувствовала себя явно не в свой тарелке, сумев выполнить лишь один эйс и однажды взяв подачу Синяковой.

После напряженного двухчасового противостояния бывшая первая ракетка мира была повержена в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:3.

Во время послематчевого рукопожатия лицо молодой чешки сияло от радости: Шарапова была кумиром ее детства, и Катержина давно мечтала встретиться с россиянкой на корте.

Любопытно, что благодаря победе над своим идолом девушка добралась до 59-й строчки рейтинга WTA — той, которую только что покинула Шарапова.

Несмотря на это поражение, Мария может занести Шэньчжэнь-2018 себе в актив: она получила неплохую практику перед первым турниром «Большого шлема» в сезоне — Открытым чемпионатом Австралии, который пройдет с 11 по 27 января.

Шарапову уже ждут в Мельбурне с распростертыми объятьями: в прошлом году она не сумела принять участие в Australian Open из-за дисквалификации за употребление мельдония, но зато в 2016-м навела здесь шороху, добравшись до четвертьфинала, в котором уступила своей извечной сопернице Серене Уильямс (4:6, 1:6).

Именно после того турнира россиянке пришло письмо из Международной федерации тенниса (ITF) о том, что она сдала положительный допинг-тест.

Интересно, какие мысли всплывают в голове Марии сейчас, когда она возвращается на соревнования, принесшие ей впоследствии столько проблем.

Как бы там ни было, Шарапова не показывает и тени беспокойства, выкладывая в своем инстаграме фотографии на фоне знаменитых изрисованных стен Hosier Lane Street Art в самом центре Мельбурна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdsKgJjjUj6/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdsKgJjjUj6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Because...tourist</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mariasharapova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Maria Sharapova</a> (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-08T13:25:02+00:00">Янв 8, 2018 at 5:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подпись под фото гласит «Потому что… турист», однако это не совсем правда: Шарапова заявилась для участия в Australian Open (и теперь у нее достаточно рейтинговых очков, чтобы не просить специального приглашения — wild card), а значит, совсем скоро праздные гуляния по улицам сменятся типичной для россиянки бескомпромиссной борьбой до последнего очка.

Тем более что вечной «стены» на пути Шараповой — Уильямс-младшей, которая выиграла у россиянки 19 матчей из 21-го, на турнире не будет.

Счастливая мать пятимесячной дочери Алексис Олимпии вернулась на корт 30 декабря выставочным матчем в Абу-Даби, но камбэк не задался: Серена уступила 20-летней Елене Остапенко (2:6, 6:3, 5:10) за 1 час 7 минут и поняла, что пока не готова к большим соревнованиям.

Вскоре стало известно об отказе Уильямс участвовать в Australian Open.

«Я могла бы выступить на турнире, но я не хочу просто принимать участие. Я бы хотела показать результаты серьезнее, но для этого мне требуется больше времени», — приводит слова теннисистки официальный твиттер мэйджора.

Шарапова тем временем усиленно занимается на кортах Мельбурна, готовясь к своему второму турниру «Большого шлема» после дисквалификации.

Стоит отметить, что россиянка оказалась приглашена на церемонию жеребьевки турнира в качестве почетного гостя вместе с действующим победителем Australian Open швейцарцем Роджером Федерером.

Мария узнает свою соперницу по первому кругу прямо во время шоу на «Маргарет Корт Арене» — самом вместительном одноярусном корте турнира.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что уже к середине сезона россиянка существенно поднимется в рейтинге WTA, а пока важно хорошо начать.