Шарапова проиграла своей фанатке и улетела к Федереру

Известная российская теннисистка Мария Шарапова начала 2018 год с возвращения в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Благодаря участию в турнире в китайском Шэньчжэне спортсменка заработала 110 очков и поднялась с 59-й на 47-ю позицию.
При этом в чемпионской гонке WTA, в которой учитываются баллы, набранные в промежутке от одного Итогового турнира до другого, россиянка находится на 26-й позиции — выше всех своих соотечественниц.
Теннисистка могла бы подняться еще значительнее, но в полуфинале соревнований неожиданно уступила 21-летней представительнице Чехии Катержине Синяковой.
Невысокая коренастая соперница навязала 30-летней Шараповой динамичную и жесткую игру, а с такими оппонентами россиянка всегда испытывала наибольшие трудности. В итоге Мария почувствовала себя явно не в свой тарелке, сумев выполнить лишь один эйс и однажды взяв подачу Синяковой.
После напряженного двухчасового противостояния бывшая первая ракетка мира была повержена в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:3.
Во время послематчевого рукопожатия лицо молодой чешки сияло от радости: Шарапова была кумиром ее детства, и Катержина давно мечтала встретиться с россиянкой на корте.
Любопытно, что благодаря победе над своим идолом девушка добралась до 59-й строчки рейтинга WTA — той, которую только что покинула Шарапова.
Несмотря на это поражение, Мария может занести Шэньчжэнь-2018 себе в актив: она получила неплохую практику перед первым турниром «Большого шлема» в сезоне — Открытым чемпионатом Австралии, который пройдет с 11 по 27 января.
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Шарапову уже ждут в Мельбурне с распростертыми объятьями: в прошлом году она не сумела принять участие в Australian Open из-за дисквалификации за употребление мельдония, но зато в 2016-м навела здесь шороху, добравшись до четвертьфинала, в котором уступила своей извечной сопернице Серене Уильямс (4:6, 1:6).
Именно после того турнира россиянке пришло письмо из Международной федерации тенниса (ITF) о том, что она сдала положительный допинг-тест.
Интересно, какие мысли всплывают в голове Марии сейчас, когда она возвращается на соревнования, принесшие ей впоследствии столько проблем.
Как бы там ни было, Шарапова не показывает и тени беспокойства, выкладывая в своем инстаграме фотографии на фоне знаменитых изрисованных стен Hosier Lane Street Art в самом центре Мельбурна.
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Подпись под фото гласит «Потому что… турист», однако это не совсем правда: Шарапова заявилась для участия в Australian Open (и теперь у нее достаточно рейтинговых очков, чтобы не просить специального приглашения — wild card), а значит, совсем скоро праздные гуляния по улицам сменятся типичной для россиянки бескомпромиссной борьбой до последнего очка.
Тем более что вечной «стены» на пути Шараповой — Уильямс-младшей, которая выиграла у россиянки 19 матчей из 21-го, на турнире не будет.
Счастливая мать пятимесячной дочери Алексис Олимпии вернулась на корт 30 декабря выставочным матчем в Абу-Даби, но камбэк не задался: Серена уступила 20-летней Елене Остапенко (2:6, 6:3, 5:10) за 1 час 7 минут и поняла, что пока не готова к большим соревнованиям.
Вскоре стало известно об отказе Уильямс участвовать в Australian Open.
«Я могла бы выступить на турнире, но я не хочу просто принимать участие. Я бы хотела показать результаты серьезнее, но для этого мне требуется больше времени», — приводит слова теннисистки официальный твиттер мэйджора.
Шарапова тем временем усиленно занимается на кортах Мельбурна, готовясь к своему второму турниру «Большого шлема» после дисквалификации.
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Стоит отметить, что россиянка оказалась приглашена на церемонию жеребьевки турнира в качестве почетного гостя вместе с действующим победителем Australian Open швейцарцем Роджером Федерером.
Мария узнает свою соперницу по первому кругу прямо во время шоу на «Маргарет Корт Арене» — самом вместительном одноярусном корте турнира.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что уже к середине сезона россиянка существенно поднимется в рейтинге WTA, а пока важно хорошо начать.
«Шараповой, конечно, надо еще наиграться и попасть в двадцатку рейтинга. Потом станет легче, в первых турах не будет таких сильных соперниц. Пока все у Маши идет нормально, в рабочем порядке. Если бы в прошлом году у нее не было травмы, она бы реально уже была в двадцатке, как это и планировалось. Думаю, к “Ролан Гаррос” она должна уже быть в двадцатке сильнейших», — приводит слова чиновника «Р-Спорт».