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8 января, источник: GoTennis.ru

Энди Маррей перенёс операцию на бедре

Британец Энди Маррей перенёс операцию на бедре, которую провели в Мельбурне сегодня, 8 января.

«Я хочу вернуться в Тур во время травяных турниров, хотя, возможно, это произойдёт немного раньше. Но я точно не буду торопиться с этим. Мне сказали, что обычно восстановление после такой операции занимает до 14 недель. Так что вероятно, я вернусь во время травяного сезона или чуть раньше.

Не хочу ставить сроки, потому что в этом нет необходимости. Я вернусь, когда вновь буду в форме и как следует подготовлюсь. Не хочу, чтобы снова получилось на на US Open или на турнире в Брисбене, когда я не был уверен в своей готовности, — приводит слова Маррея Daily Mail.

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