Энди Маррей перенёс операцию на бедре

«Я хочу вернуться в Тур во время травяных турниров, хотя, возможно, это произойдёт немного раньше. Но я точно не буду торопиться с этим. Мне сказали, что обычно восстановление после такой операции занимает до 14 недель. Так что вероятно, я вернусь во время травяного сезона или чуть раньше.