Шарапова поднялась с 59-го на 47-е место в рейтинге WTA
ТАСС, 8 января. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 59-й на 47-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
ТАСС, 8 января. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 59-й на 47-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
6 января завершился турнир в WTA в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $627 тыс.). Победительницей стала румынка Симона Халеп, победившая в финале Катерину Синякову из Чехии. Шарапова дошла до стадии полуфинала, где проиграла Синяковой.
В первой десятке рейтинга датчанка Каролин Возняцки потеснила испанку Гарбинье Мугурусу со второй строчки. Украинка Элина Свитолина поднялась с шестого места на четвертое, Каролина Плишкова из Чехии опустилась с четвертой позиции на шестую.
Рейтинг WTA от 8 января:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6425 очков.
2 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 6095.
3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6005.
4 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5785.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 5567.
6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901.
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385.
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3600.
10 (10). Коко Вандевеге (США) — 3258…
14 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2757…
16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485.
17 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220…
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
47 (59). Мария Шарапова (Россия) — 1116…
53 (88). Александра Саснович (Белоруссия) — 1052…
95 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 809.