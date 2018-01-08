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12:03 (мск), источник: ТАСС

Шарапова поднялась с 59-го на 47-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 8 января. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 59-й на 47-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Источник: AP 2017

6 января завершился турнир в WTA в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $627 тыс.). Победительницей стала румынка Симона Халеп, победившая в финале Катерину Синякову из Чехии. Шарапова дошла до стадии полуфинала, где проиграла Синяковой.

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В первой десятке рейтинга датчанка Каролин Возняцки потеснила испанку Гарбинье Мугурусу со второй строчки. Украинка Элина Свитолина поднялась с шестого места на четвертое, Каролина Плишкова из Чехии опустилась с четвертой позиции на шестую.

Рейтинг WTA от 8 января:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6425 очков.

2 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 6095.

3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6005.

4 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5785.

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5567.

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445.

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901.

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385.

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3600.

10 (10). Коко Вандевеге (США) — 3258…

14 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2757…

16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485.

17 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220…

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

47 (59). Мария Шарапова (Россия) — 1116…

53 (88). Александра Саснович (Белоруссия) — 1052…

95 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 809.

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