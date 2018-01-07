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12:43 (мск), источник: Р-Спорт

Гергес завоевала третий титул подряд, выиграв турнир в Окленде

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немка Юлия Гергес завоевала третий титул подряд, выиграв турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в новозеландском Окленде с призовым фондом, превышающим 225 тысяч долларов.

Источник: РИА "Новости"

Гергес, посеянная на турнире под вторым номером, в финальном поединке нанесла поражение первой ракетке соревнований датчанке Каролине Возняцки — 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался более полутора часов. Счет личных встреч стал 6−4 в пользу немки.

В прошлом сезоне 29-летняя немецкая теннисистка победила на турнирах в Чжухае (Китай) и московском Кубке Кремля. Гергес благодаря титулу в Окленде заработала 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков, Возняцки — 21,4 тысячи и 180 очков соответственно.

Как сообщает АФП, немка из-за травмы колена снялась с турнира в Сиднее, который продлится до 13 января, ее заменила соотечественница Карина Виттхёфт.

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