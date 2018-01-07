Гергес завоевала третий титул подряд, выиграв турнир в Окленде

Гергес, посеянная на турнире под вторым номером, в финальном поединке нанесла поражение первой ракетке соревнований датчанке Каролине Возняцки — 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался более полутора часов. Счет личных встреч стал 6−4 в пользу немки.
В прошлом сезоне 29-летняя немецкая теннисистка победила на турнирах в Чжухае (Китай) и московском Кубке Кремля. Гергес благодаря титулу в Окленде заработала 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков, Возняцки — 21,4 тысячи и 180 очков соответственно.
Как сообщает АФП, немка из-за травмы колена снялась с турнира в Сиднее, который продлится до 13 января, ее заменила соотечественница Карина Виттхёфт.