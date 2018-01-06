О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
Рублёв будет сеяным на Australian Open 2018
Россиянин Андрей Рублёв в ближайший понедельник, 8 января, станет как минимум 32-й ракеткой мира.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Россиянин Андрей Рублёв в ближайший понедельник, 8 января, станет как минимум 32-й ракеткой мира.
Это произойдёт вне зависимости от исхода финала турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), где он сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Если Рублёв победит, то впервые в карьере войдёт в топ-30 — станет 29-м. Таким образом, при любом исходе финала Андрей гарантированно попадёт в число сеяных на Australian Open 2018.
Среди главных рейтинговых результатов Рублёва — титул в Умаге — 2017 и четвертьфинал US Open 2017.