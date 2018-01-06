Швейцарские теннисисты стали победителями Кубка Хопмана

Федерер обыграл Александра Зверева со счетом 6:7, 6:0, 6:2, в то время как Ангелик Кербер победила Бенчич (6:4, 6:1). В миксте швейцарские теннисисты оказались сильнее соперников — 4:3, 4:2 и одержали итоговую победу. Федерер завоевал Кубок Хопмана во второй раз в карьере, впервые он выиграл трофей в 2001 году в паре с Мартиной Хингис.

За сборную России на Кубке Хопмана — 2018 выступали Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Россияне проиграли командам США и Швейцарии, но обыграли сборную Японии. По итогам группового раунда Павлюченкова и Хачанов заняли третье место.

Кубок Хопмана проходил в Перте с 30 декабря 2017 года по 6 января 2018 года.