Швейцарские теннисисты стали победителями Кубка Хопмана
ТАСС, 6 января. Сборная Швейцарии по теннису в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич одержала победу над командой Германии в финале Кубка Хопмана, проходившего в Австралии.
ТАСС, 6 января. Сборная Швейцарии по теннису в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич одержала победу над командой Германии в финале Кубка Хопмана, проходившего в Австралии.
Федерер обыграл Александра Зверева со счетом 6:7, 6:0, 6:2, в то время как Ангелик Кербер победила Бенчич (6:4, 6:1). В миксте швейцарские теннисисты оказались сильнее соперников — 4:3, 4:2 и одержали итоговую победу. Федерер завоевал Кубок Хопмана во второй раз в карьере, впервые он выиграл трофей в 2001 году в паре с Мартиной Хингис.
За сборную России на Кубке Хопмана — 2018 выступали Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Россияне проиграли командам США и Швейцарии, но обыграли сборную Японии. По итогам группового раунда Павлюченкова и Хачанов заняли третье место.
Кубок Хопмана проходил в Перте с 30 декабря 2017 года по 6 января 2018 года.
Впервые трофей был разыгран в 1989 году, когда его обладателем стала сборная Чехословакии в составе Хелены Суковой и Милослава Мечиржа. Турнир был организован группой австралийских ветеранов тенниса во главе с Полом Макнами и носит имя Гарри Хопмана — одного из сильнейших теннисистов мира 30−40-х годов прошлого века. Сборная России выиграла турнир в 2007 году, тогда в состав национальной команды входили Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов.