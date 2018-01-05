Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Названа опасность дневного сна
Праздничный мастер-класс: новогоднее дерево
Не показанная в РФ комедия перевернула в США устоявшееся мнение
Неожиданно: Павел Воля позирует абсолютно лысым
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия U200
США U207
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швеция U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
5.01
Фиорентина1
Интер1
Футбол. Зарубежный
5.01
Кьево1
Удинезе1
Хоккей. КХЛ
5.01
Витязь0
ЦСКА7
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
5.01
Лада3
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
5.01
Металлург Мг4
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
5.01
Автомобилист2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
5.01
КуньлуньОТ2
Югра1
Хоккей. КХЛ
5.01
Трактор2
СКА6
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
Полина Гагарина вышла в свет с новой прической
Неожиданно: Павел Воля позирует абсолютно лысым
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Пилота убило дверью самолета при вылете из Финляндии в Россию
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
5 января, источник: ТАСС

Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

ТАСС, 5 января. Россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Гвидо Пелью в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дохе (призовой фонд — $1,28 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

В финале 20-летний Рублев сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Монфис в полуфинале должен был встретиться с австрийцем Домиником Тимом, который был посеян на турнире под первым номером. Австриец не вышел на корт, поэтому француз квалифицировался в финал.

Рублев впервые в карьере играет на турнире в Дохе. Он стал вторым россиянином, который смог выйти в финал соревнований в Катаре. Ранее Николай Давыденко трижды выходил в финал турнира в Дохе. В 2010 году он одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем, в 2011 году проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, в 2013 году уступил французу Ришару Гаске.

В 2017 году победу на турнире одержал серб Новак Джокович, обыгравший в решающем матче британца Энди Маррея. В 2016 году на соревнованиях также первенствовал Джокович, в финале он был сильнее Надаля. Рекордсменом по количеству побед на соревнованиях в Катаре является Федерер, который трижды выигрывал в Дохе (2005, 2006, 2011).

Финальный матч пройдет 6 января.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Россияне без медалей. Как молодежка проиграла американцам
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают русских
«Ростов» подписал футболиста сборной Исландии
Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей
Новости
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь