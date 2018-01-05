Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

В финале 20-летний Рублев сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Монфис в полуфинале должен был встретиться с австрийцем Домиником Тимом, который был посеян на турнире под первым номером. Австриец не вышел на корт, поэтому француз квалифицировался в финал.

Рублев впервые в карьере играет на турнире в Дохе. Он стал вторым россиянином, который смог выйти в финал соревнований в Катаре. Ранее Николай Давыденко трижды выходил в финал турнира в Дохе. В 2010 году он одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем, в 2011 году проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, в 2013 году уступил французу Ришару Гаске.

В 2017 году победу на турнире одержал серб Новак Джокович, обыгравший в решающем матче британца Энди Маррея. В 2016 году на соревнованиях также первенствовал Джокович, в финале он был сильнее Надаля. Рекордсменом по количеству побед на соревнованиях в Катаре является Федерер, который трижды выигрывал в Дохе (2005, 2006, 2011).