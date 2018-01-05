Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Раковые клетки уморили голодом
8-месячная дочь Полины Гагариной начала разговаривать
"Это было что-то невообразимое": Путин о зацепившей его новости
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия U200
США U207
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швеция U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
5.01
Фиорентина1
Интер1
Футбол. Зарубежный
5.01
Кьево1
Удинезе1
Хоккей. КХЛ
5.01
Витязь0
ЦСКА7
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
5.01
Лада3
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
5.01
Металлург Мг4
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
5.01
Автомобилист2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
5.01
КуньлуньОТ2
Югра1
Хоккей. КХЛ
5.01
Трактор2
СКА6
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
Полина Гагарина вышла в свет с новой прической
Неожиданно: Павел Воля позирует абсолютно лысым
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
5 января, источник: Чемпионат.com

Кербер и А. Зверев вывели сборную Германии в финал Кубка Хопмана

Сборная Германии стала вторым финалистом Кубка Хопмана — 2018.

Источник: AP 2017

В решающем парном матче Анжелика Кербер и Александр Зверев одолели австралийцев Дарью Гаврилову и Танаси Коккинакиса. В отличие от одиночных встреч, микст на Кубке Хопмана в этом году играется в новом формате — сет до четырёх геймов, тай-брейк до пяти очков. Кербер и Зверев взяли верх со счётом 1:4, 4:1, 4:3 (5:3). Матч продолжался 1 час 3 минуты. Каждая пара сделала по три брейка.

Ранее Кербер разгромила Гаврилову, отдав ей всего три гейма, а Коккинакис одержал волевую победу над Зверевым со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.

В итоге Германия выиграла все три матча в группе A и в финале встретится со Швейцарией, в составе которой выступают Белинда Бенчич и Роджер Федерер. Швейцарцы выиграли все девять матчей — шесть одиночных и три парных.

 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают русских
«Ростов» подписал футболиста сборной Исландии
Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей
Новости
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь