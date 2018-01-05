Беседа с одним из героев того матча - Иваном Едешко.
Макарова заменит Павлюченкову на турнире в Сиднее
Россиянка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в турнире в Сиднее, который пройдет с 7 по 13 января.
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Россиянка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в турнире в Сиднее, который пройдет с 7 по 13 января.
Как сообщает официальный сайт турнира, Павлюченкову в основной сетке заменит соотечественница Екатерина Макарова.
Напомним, что Павлюченкова в начале января выступала на Кубке Хопмана, проиграв все три одиночных поединка.