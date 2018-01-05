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5 января, источник: Спорт-Экспресс

Макарова заменит Павлюченкову на турнире в Сиднее

Россиянка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в турнире в Сиднее, который пройдет с 7 по 13 января.

Источник: AP 2017

Как сообщает официальный сайт турнира, Павлюченкову в основной сетке заменит соотечественница Екатерина Макарова.

Напомним, что Павлюченкова в начале января выступала на Кубке Хопмана, проиграв все три одиночных поединка.

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