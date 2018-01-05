Александра Саснович вышла в финал теннисного турнира в Брисбене

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на состязаниях в австралийском Брисбене с призовым фондом $894 тыс. Александра Саснович обыграла 16-ю ракетку планеты Анастасию Севастову из Латвии в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4. В первой партии соперницы шли нога в ногу, но на тай-брейке гораздо увереннее сыграла белоруска. Во втором сете борьба также была очень упорной, но Александра в решающие моменты вновь оказалась сильнее и заслуженно победила. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Выступление на престижном турнире в Брисбене Александра Саснович начала с квалификации, поочередно обыграв россиянку Полину Монову (178), американку Джулию Босерап (135) и австралийку Изабель Уоллас (235). В основной сетке до сегодняшней виктории были побеждены представительница Франции Кристина Младенович (11), эстонка Анетт Контавейт (34) и француженка Ализе Корне (38).