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5 января, источник: БЕЛТА

Александра Саснович вышла в финал теннисного турнира в Брисбене

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) впервые в карьере вышла в финал турнира категории «Премьер», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на состязаниях в австралийском Брисбене с призовым фондом $894 тыс. Александра Саснович обыграла 16-ю ракетку планеты Анастасию Севастову из Латвии в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4. В первой партии соперницы шли нога в ногу, но на тай-брейке гораздо увереннее сыграла белоруска. Во втором сете борьба также была очень упорной, но Александра в решающие моменты вновь оказалась сильнее и заслуженно победила. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Выступление на престижном турнире в Брисбене Александра Саснович начала с квалификации, поочередно обыграв россиянку Полину Монову (178), американку Джулию Босерап (135) и австралийку Изабель Уоллас (235). В основной сетке до сегодняшней виктории были побеждены представительница Франции Кристина Младенович (11), эстонка Анетт Контавейт (34) и француженка Ализе Корне (38).

В решающем поединке состязаний в Брисбене Александра Саснович 6 января встретится с победительницей сегодняшнего матча между чешкой Каролиной Плишковой (4) и украинкой Элиной Свитолиной (6). Каролина Плишкова в прошлом году стала триумфатором этого турнира, а в 2016-м его выиграла Виктория Азаренко.

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