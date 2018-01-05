Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису

«После турнира в Абу-Даби я поняла, что нахожусь очень близко к своей оптимальной форме, но, к сожалению, это не то, что я лично от себя ожидаю. Я очень разочарована, но приняла решение не участвовать в Открытом чемпионате Австралии этого года. Я могу принять участие, но я не хочу просто конкурировать. Я хочу выступить как можно лучше, но для этого мне потребуется немного больше времени», — приводят организаторы слова Уильямс.