Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису
ТАСС, 5 января. Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии 2018 года
ТАСС, 5 января. Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии 2018 года
«После турнира в
Серена Уильямс приостановила карьеру в апреле 2017 года в связи с беременностью. 6 декабря директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили сообщил, что Уильямс подала заявку для участия в турнире, 8-го числа об участии спортсменки объявлено официально.
На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января. Уильямс является действующей победительницей турнира. Всего она побеждала на кортах Мельбурна семь раз.