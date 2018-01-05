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12:12 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису

ТАСС, 5 января. Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии 2018 года из-за недостаточной готовности. Об этом сообщает пресс-служба первого в году турнира серии Большого шлема.

Источник: Reuters

«После турнира в Абу-Даби я поняла, что нахожусь очень близко к своей оптимальной форме, но, к сожалению, это не то, что я лично от себя ожидаю. Я очень разочарована, но приняла решение не участвовать в Открытом чемпионате Австралии этого года. Я могу принять участие, но я не хочу просто конкурировать. Я хочу выступить как можно лучше, но для этого мне потребуется немного больше времени», — приводят организаторы слова Уильямс.

Серена Уильямс приостановила карьеру в апреле 2017 года в связи с беременностью. 6 декабря директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили сообщил, что Уильямс подала заявку для участия в турнире, 8-го числа об участии спортсменки объявлено официально.

На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января. Уильямс является действующей победительницей турнира. Всего она побеждала на кортах Мельбурна семь раз.

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