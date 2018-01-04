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4 января, источник: Р-Спорт

Рублев признался, что в России пока не ощущает себя знаменитым

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев признался, что он пока не ощущает себя знаменитым на родине.

Источник: РИА "Новости"

Рублев идет на 39-м месте в одиночном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, занимая в нем наивысшую позицию среди россиян.

«Нет, я не чувствую, что знаменит или что-то подобное. (В России) Я могу идти по улице, и меня не будут узнавать. Возможно, если я добьюсь чего-то серьезного, то могу стать знаменитым», — сказал Рублев, которого цитирует Marca.

«Я стараюсь не ставить себе цели. Я думаю, что я должен делать свою работу как можно лучше каждый день и совершенствоваться во всех аспектах. Когда ты ставишь какую-то планку и не достигаешь ее, то сильно расстраиваешься», — отметил россиянин.

В четверг 20-летний Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого составляет почти 1,3 миллиона долларов.

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