Рублев признался, что в России пока не ощущает себя знаменитым
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев признался, что он пока не ощущает себя знаменитым на родине.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев признался, что он пока не ощущает себя знаменитым на родине.
Рублев идет на 39-м месте в одиночном рейтинге Ассоциации
«Нет, я не чувствую, что знаменит или
«Я стараюсь не ставить себе цели. Я думаю, что я должен делать свою работу как можно лучше каждый день и совершенствоваться во всех аспектах. Когда ты ставишь
В четверг 20-летний Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого составляет почти 1,3 миллиона долларов.