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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс в третий раз в карьере проиграла Марии Шараповой

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA International в китайском Шэньчжене, призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В ¼ финала турнира Shenzhen Open 24-летняя Дияс, занимающая 66-е место в мировом рейтинге, встречалась с экс-первой ракеткой мира 30-летней россиянкой Марией Шараповой (сейчас 59-я).

В первой партии Дияс сумела взять только три гейма, уступив 3:6. В начале второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего каждая брала свою подачу. При счете 3:3 казахстанка вела 40:0, но растеряла преимущество и позволила Шараповой выйти вперед. В итоге россиянка довела матч до победы, выиграв и вторую партию со счетом 6:3.

Счет в личном противостоянии стал 3−0 в пользу россиянки. До этого теннисистки дважды встречались друг с другом в 2015 году. В третьем круге Australian Open Шарапова победила Дияс в двух сетах с одинаковым счетом 6:1, а затем — в 1/8 финала «Уимблдона» (6:4, 6:4).

За выход в финал соревнований Шарапова поспорит с победительницей чешского противостояния между Катериной Синяковой (6-я ракетка турнира) и Кристиной Плишковой.

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