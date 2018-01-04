Зарина Дияс в третий раз в карьере проиграла Марии Шараповой

В ¼ финала турнира Shenzhen Open 24-летняя Дияс, занимающая 66-е место в мировом рейтинге, встречалась с экс-первой ракеткой мира 30-летней россиянкой Марией Шараповой (сейчас 59-я).

В первой партии Дияс сумела взять только три гейма, уступив 3:6. В начале второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего каждая брала свою подачу. При счете 3:3 казахстанка вела 40:0, но растеряла преимущество и позволила Шараповой выйти вперед. В итоге россиянка довела матч до победы, выиграв и вторую партию со счетом 6:3.

Счет в личном противостоянии стал 3−0 в пользу россиянки. До этого теннисистки дважды встречались друг с другом в 2015 году. В третьем круге Australian Open Шарапова победила Дияс в двух сетах с одинаковым счетом 6:1, а затем — в 1/8 финала «Уимблдона» (6:4, 6:4).