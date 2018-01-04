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11:05 (мск), источник: GoTennis.ru

Кеи Нишикори снялся с Открытого чемпионата Австралии

Японский теннисист Кеи Нишикори не примет участие в Australian Open, который пройдёт с 15 по 28 января.

«Удовлетворён тем, как проходит моё восстановление, но на данный момент я не готов участвовать в пятисетовых поединках», — цитирует Нишикори пресс-служба «мэйджора».

Отметим, что японец попросил wild card на «Челленджер» в Далласе, который состоится во время второй недели Открытого первенства Австралии.

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