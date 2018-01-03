Президент ЦСКА — о финансовом состоянии клуба и посещаемости домашних матчей
Шэньчжэнь. Симона Халеп одержала волевую победу над Йин-Йин Дуань
Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в трёх сетах сломила сопротивление китаянки
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в трёх сетах сломила сопротивление китаянки
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 26-летняя Халеп сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Shenzhen Open Халеп поборется с беларуской Ариной Соболенко.