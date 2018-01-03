Шэньчжэнь. Симона Халеп одержала волевую победу над Йин-Йин Дуань

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 26-летняя Халеп сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 28-летняя оппонентка четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу румынки.