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3 января, источник: ТАСС

Тарпищев считает, что 2018 год станет для ФТР заключительным с точки зрения реорганизации

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Наступивший год станет для Федерации тенниса России (ФТР) заключительным с точки зрения реорганизации. Об этом ТАСС заявил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Год будет последним реорганизационным. Бюджет ФТР наконец стабилизировался, стратегия развития тенниса одобрена Министерством спорта до 2030 года, — сказал Тарпищев. — Еще очень бы хотелось в наступающем году достроить теннисный центр (имени Самаранча), львиная доля которого уже построена».

«Молодежь у нас хорошая и перспективная. Как ребята, так девочки. Дальнейший их рост зависит уже от их индивидуальной работы», — добавил Тарпищев.

В 2017 году мужская сборная России в матче первого раунда Первой мировой группы проиграла сербам, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила венграм и выбыла из высшего дивизиона. Россияне сыграют во втором раунде Афро-Европейской группы Кубка Дэвиса — 2018 с победителем матча Австрия — Белоруссия, игры пройдут 6—8 апреля в России. Победитель получит право участия в матче плей-офф за выход в первую Мировую группу.

По мнению Тарпищева, российские теннисисты смогут реально бороться за победу в турнире с 2019 года: «Рублев, Качанов и Медведев, к ним подтягивается Скатов, — эта четверка себя зарекомендовала. Плюс, есть Кузнецов и Донской, и ветераны Южный и Турсунов. Через год уже сборная будет давать результаты и можно замахиваться на победу в Кубке Дэвиса».

Сборная России дважды становилась победителем Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

Женщины должны вернуться в элиту

По словам Тарпищева, «в женской сборной еще большая плеяда талантливых теннисисток». «В 2018 году женская сборная должна вернуться в элиту», — подчеркнул глава ФТР.

В 2017 году россиянки в рамках второй Мировой группы Кубка Федерации обыграли команду Тайваня, но в раунде плей-офф уступили бельгийкам и не смогли выйти в первую Мировую группу. Матч второй Мировой группы между сборными Словакии и России пройдет в Братиславе 10—11 февраля 2018 года, победитель получит право сыграть в плей-офф за выход в первую Мировую группу. Сборная России становилась обладателем Кубка Федерации четырежды, в последний раз в 2008 году.

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