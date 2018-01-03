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3 января, источник: GoTennis.ru

Андрей Рублёв: Постоянная цель — подниматься в рейтинге, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP

Россиянин Андрей Рублёв рассказал о том, какие цели ставит перед собой на сезон-2018.

«Я хочу стать стабильнее. В прошлом году мне удалось победить Димитрова, Бердыха, Гоффина, Сока, и это был ценный опыт. Я понял, что они остаются в Топ-10 или Топ-20 благодаря своим стабильным выступлениям. Мне она тоже необходима. Эти победы я воспринимаю не как знаковые события своей карьеры, а как обычные матчи.

Сейчас для меня самое главное — построить карьеру и заложить основы на будущее. В межсезонье мы с Фернандо и Гало отлично поработали над моими проблемными местами.

Постоянная цель — подниматься в рейтинге, чтобы иметь шанс квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP. Фернандо и Гало полностью поддерживают мои стремления, а я полностью доверяю им в вопросах тренировок и подготовки к турнирам. Сейчас я не ощущаю никакого давления, только наши собственные ожидания. Я не боюсь, что не смогу достичь своих целей, но я готов бороться ради них, — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

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