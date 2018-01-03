Андрей Рублёв: Постоянная цель — подниматься в рейтинге, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP

«Я хочу стать стабильнее. В прошлом году мне удалось победить Димитрова, Бердыха, Гоффина, Сока, и это был ценный опыт. Я понял, что они остаются в Топ-10 или Топ-20 благодаря своим стабильным выступлениям. Мне она тоже необходима. Эти победы я воспринимаю не как знаковые события своей карьеры, а как обычные матчи.

Сейчас для меня самое главное — построить карьеру и заложить основы на будущее. В межсезонье мы с Фернандо и Гало отлично поработали над моими проблемными местами.