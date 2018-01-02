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Диктор исковеркал фамилию канадского теннисиста Шаповалова
Диктор турнира Ассоциации
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Диктор турнира Ассоциации
«И сейчас на арену Патрика Рафтера выйдет теннисист из Канады, Денис Шапофарлововрв!», — сказал диктор.
Встреча 18-летнего канадца с 22-летним британцем Кайлом Эдмундом прошла во вторник, 2 января, и завершилась победой Эдмунда со счетом 6:7, 7:6, 6:4.
В феврале 2017 года, когда Шаповалов встречался с Эдмундом в Кубке Дэвиса, он со всей силы случайно запустил мяч в лицо главному арбитру. За это он был снят с матча и оштрафован на семь тысяч долларов.