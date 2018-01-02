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Сборная России по теннису проиграла команде Швейцарии на Кубке Хопмана
ТАСС, 2 января. Сборная России по теннису уступила команде Швейцарии во втором туре группового этапа Кубка Хопмана.
ТАСС, 2 января. Сборная России по теннису уступила команде Швейцарии во втором туре группового этапа Кубка Хопмана.
Карен Хачанов проиграл Роджеру Федереру со счетом 3:6, 6:7 (8:10), а Анастасия Павлюченкова уступила Белинде Бенчич — 1:6, 6:3, 3:6. Счет в матче стал 2−0 в пользу швейцарцев, которые досрочно одержали победу. Позднее команды проведут матч в миксте.
Ранее сборная России в первом матче проиграла команде США, которая во вторник обыграла японцев со счетом 2−1.
4 января россияне сыграют с командой Японии, которую представляют Наоми Осака и Юити Сугита. Сборные Швейцарии и США в очном противостоянии разыграют первое место в группе B и путевку в финал турнира.