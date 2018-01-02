Сборная России по теннису проиграла команде Швейцарии на Кубке Хопмана

Карен Хачанов проиграл Роджеру Федереру со счетом 3:6, 6:7 (8:10), а Анастасия Павлюченкова уступила Белинде Бенчич — 1:6, 6:3, 3:6. Счет в матче стал 2−0 в пользу швейцарцев, которые досрочно одержали победу. Позднее команды проведут матч в миксте.

Ранее сборная России в первом матче проиграла команде США, которая во вторник обыграла японцев со счетом 2−1.