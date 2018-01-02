Энди Маррею может потребоваться операция на бедре

«Я много консультировался по поводу травмы со специалистами, и мне было рекомендовано консервативное лечение. Я выполнил все предписания и усердно работал, чтобы вернуться на корт. Продолжение лечения — один из вариантов, который даст мне больше времени на восстановление. Хирургическое вмешательство тоже является одним из вариантов, но шансы на успех не такие высокие, как хотелось бы, и я надеюсь этого избежать. При этом мне, возможно, придется рассмотреть операцию», — написал Маррей в своем аккаунте в сети Instagram.