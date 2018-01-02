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Кубок Хопмана. Роджер Федерер переиграл Карена Хачанова
Швейцарский теннисист Роджер Федерер принёс своей команде первое очко в матче против сборной России на групповом этапе Кубка Хопмана.
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер принёс своей команде первое очко в матче против сборной России на групповом этапе Кубка Хопмана.
Вторая ракетка мира, 36-летний Федерер обыграл в двух партиях со счётом 6/3, 7/6 (8) 21-летнего Карена Хачанова, занимающего 45-е место в мировой классификации.
Таким образом, счёт во встрече Швейцарии и России стал 1:0.