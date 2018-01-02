Арина Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Шэньчжэне, где может сыграть с первой ракеткой мира

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В этом матче 19-летняя белоруска, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, совершила по пять брейков, эйсов и двойных ошибок. На счету ее 23-летней соперницы, являющейся 122-й ракеткой планеты, два эйса и одна двойная ошибка без выигранных геймов на приеме. Это была первая встреча данных теннисисток.

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В стартовой игре Арина была сильнее румынской теннисистки Моники Никулеску (79) — 6:4, 6:4.

В поединке за право сыграть в полуфинале соревнований Shenzhen Open Арина Соболенко сразится либо с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, либо с китаянкой Дуань Йин-Йин (91).

В парном разряде этих соревнований белорусско-голландский тандем Лидия Морозова / Лесли Керхов пробился в четвертьфинал, победив российско-швейцарский дуэт Екатерина Александрова / Штефани Фегеле — 2:6, 7:5, 10:4.