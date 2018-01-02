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13:19 (мск), источник: GoTennis.ru

Кубок Хопмана. Сборная Японии нанесла поражение команде США

Сборная Японии оказалась сильнее команды США во встрече группового этапа Кубка Хопмана, проходящего в Перте.

В решающем парном матче дуэт в составе японца Юити Сугиты и австралийки Мэддисон Инглис переиграл со счётом 0/4, 4/3 (2), 4/0 пару американки Коко Вандевеге и австралийца Пэта Кэша.

Отметим, что Инглис и Кэш заменили японку Наоми Осаку и американца Джека Сока соответственно.

Таким образом, Япония выиграла со счётом 2:1 и добилась первой победы на групповом этапе.

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