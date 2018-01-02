Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Кубок Хопмана. Сборная Японии нанесла поражение команде США
Сборная Японии оказалась сильнее команды США во встрече группового этапа Кубка Хопмана, проходящего в Перте.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сборная Японии оказалась сильнее команды США во встрече группового этапа Кубка Хопмана, проходящего в Перте.
В решающем парном матче дуэт в составе японца Юити Сугиты и австралийки Мэддисон Инглис переиграл со счётом 0/4, 4/3 (2), 4/0 пару американки Коко Вандевеге и австралийца Пэта Кэша.
Отметим, что Инглис и Кэш заменили японку Наоми Осаку и американца Джека Сока соответственно.
Таким образом, Япония выиграла со счётом 2:1 и добилась первой победы на групповом этапе.