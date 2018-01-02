Кубок Хопмана. Сборная Японии нанесла поражение команде США

В решающем парном матче дуэт в составе японца Юити Сугиты и австралийки Мэддисон Инглис переиграл со счётом 0/4, 4/3 (2), 4/0 пару американки Коко Вандевеге и австралийца Пэта Кэша.

Отметим, что Инглис и Кэш заменили японку Наоми Осаку и американца Джека Сока соответственно.