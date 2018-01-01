Соболенко и Кушнир — лучшие спортсмены Беларуси 2017 года по итогам опроса БелаПАН

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В этом году издание провело 18-ый опрос, в котором участвовали 103 журналиста, специализирующихся на спорте, из 44 СМИ, спортивных клубов и прочих мест.

В 2017 году Арина СОболенко вместе с Александрой Саснович вывели женскую сборную Беларуси в финал Кубка федерации. В рейтинге ВТА она поднялась за год со 137-го на 73-е место. Она выиграла турнир серии WTA Challenger в Мумбаи (Индия) в одиночном разряде и на Тайване — в парном, а также вышла в финал турнира ВТА в Тяньцзине (Китай), где уступила одной из лучших теннисисток мира Марии Шараповой (Россия).

Олимпийский чемпион 2014 года Кушнир выиграл на трех этапах Кубка мира по фристайлу, в прошлом сезоне оказался третьим в общем зачете.

У женщин на втором месте оказалась 35-летняя чемпионка мира по прыжкам на батуте Татьяна Петреня, на третьем — 25-летняя чемпионка мира по борьбе в категории до 53 кг Ванесса Колодинская.

У мужчин на втором месте оказалс 33-летний двукратный чемпион Европы по пулевой стрельбе (малокалиберная винтовка) Юрий Щербацевич, на третьем — 36-летний шоссейный велогонщик, бронзовый призер индивидуальной гонки с раздельным стартом на Tour de France, бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке с раздельным стартом Василий Кириенко.

У женщин места распределились так:

4. Александра Саснович (теннис) — 78 очков (9, 22, 7).

5. Дарья Домрачева (биатлон) — 53 (5, 11, 16).

6. Ольга Худенко (гребля на байдарках) — 38 (5, 9, 5).

7. Анастасия Прокопенко (современное пятиборье) — 20 (3, 1, 9).

8. Александра Герасименя (плавание) — 13 (0, 4, 5).

9. Надежда Скардино (биатлон) — 11 (2, 1, 3).

10. Екатерина Галкина (художественная гимнастика) — 10 (2, 1, 2).

11. Василиса Марзалюк (борьба) — 5 (0, 1, 3).

12. Екатерина Карстен (гребля академическая) — 5 (0, 0, 5).

13. Надежда Смирнова (волейбол) — 4 (1, 0, 1).

14. Алина Талай (легкая атлетика, бег на 100 м с барьерами) — 4 (0, 1, 2).

15−17. Виктория Азаренко (теннис), Анастасия Гарелик (волейбол), Алина Горносько (художественная гимнастика) — по 3 (1, 0, 0).

18. Ирина Кривко (биатлон) — 3 (0, 1, 1).

19. Анастасия Веремеенко (баскетбол) — 2 (0, 1, 0).

20−25. Ирина Курочкина (борьба), Яна Нестерова (прыжки в воду), Алеся Сафонова (гандбол), Виолетта Скворцова (легкая атлетика, тройной прыжок), Маргарита Фефилова (бильярд), Анастасия Шкурдай (плавание) — по 1 (0, 0, 1).

У мужчин после рейтинг получился следующим:

4. Артем Козырь (гребля на каноэ) — 49 (9, 9, 4).

5. Михаил Гордейчук (футбол) — 34 (5, 6, 7).

6. Виталий Гурков (муай-тай) — 30 (8, 2, 2).

7. Владислав Гончаров (прыжки на батуте) — 29 (7, 4, 0).

8. Павел Санкович (плавание) — 24 (4, 5, 2).

9. Артем Королек (гандбол) — 22 (4, 2, 6).

10. Максим Мирный (теннис) — 17 (2, 4, 3).

11. Али Шабанов (вольная борьба) — 17 (2, 3, 5).

12. Борис Пуховский (гандбол) — 15 (1, 4, 4).

13. Владимир Самсонов (настольный теннис) — 15 (1, 3, 6).

14. Сергей Долидович (лыжные гонки) — 12 (3, 0, 3).

15. Иван Маевский (футбол) — 12 (2, 3, 0).

16. Илья Шиманович (плавание) — 11 (2, 2, 1).

17. Владислав Кулеш (гандбол) — 9 (2, 0, 3).

18. Виталий Родионов (футбол) — 8 (0, 2, 4).

19. Олег Юреня (гребля на байдарках) — 7 (2, 0, 1).

20. Максим Недосеков (легкая атлетика, прыжки в высоту) — 6 (2, 0, 0).

21. Егор Герасимов (теннис) — 5 (1, 1, 0).

22−23. Артем Параховский, Вячеслав Хоронеко (гиревой спорт) — по 4 (1, 0, 1). 24. Олег Рябцев (прыжки на батуте) — 4 (0, 2, 0).

25−26. Александр Грабовик (греко-римская борьба), Евгений Лисовец (хоккей) — по 4 (0, 1, 2).

27−28. Станислав Драгун (футбол), Михаил Одинцов (панкратион) — по 3 (1, 0, 0).

29−30. Артем Кулак, Сергей Шилович (оба — гандбол) — по 3 (0, 1, 1).

31−36. Виктор Братченя (армрестлинг), Денис Гончаренок (муай-тай), Александр Китаров (хоккей), Сергей Корниленко (футбол), Григорий Майсюк (гребля на каноэ), Игорь Стасевич (футбол) — по 2 (0, 1, 0).

37−38. Радик Кулиев (греко-римская борьба), Станислав Щербаченя (гребля академическая) — по 2 (0, 0, 2).