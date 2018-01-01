Соболенко и Кушнир — лучшие спортсмены Беларуси 2017 года по итогам опроса БелаПАН
19-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко и 33-летний
19-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко и 33-летний
В этом году издание провело 18-ый опрос, в котором участвовали 103 журналиста, специализирующихся на спорте, из 44 СМИ, спортивных клубов и прочих мест.
В 2017 году Арина СОболенко вместе с Александрой Саснович вывели женскую сборную Беларуси в финал Кубка федерации. В рейтинге ВТА она поднялась за год со 137-го на 73-е место. Она выиграла турнир серии WTA Challenger в Мумбаи (Индия) в одиночном разряде и на Тайване — в парном, а также вышла в финал турнира ВТА в Тяньцзине (Китай), где уступила одной из лучших теннисисток мира Марии Шараповой (Россия).
Олимпийский чемпион 2014 года Кушнир выиграл на трех этапах Кубка мира по фристайлу, в прошлом сезоне оказался третьим в общем зачете.
У женщин на втором месте оказалась 35-летняя чемпионка мира по прыжкам на батуте Татьяна Петреня, на третьем — 25-летняя чемпионка мира по борьбе в категории до 53 кг Ванесса Колодинская.
У мужчин на втором месте оказалс 33-летний двукратный чемпион Европы по пулевой стрельбе (малокалиберная винтовка) Юрий Щербацевич, на третьем — 36-летний шоссейный велогонщик, бронзовый призер индивидуальной гонки с раздельным стартом на Tour de France, бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке с раздельным стартом Василий Кириенко.
У женщин места распределились так:
4. Александра Саснович (теннис) — 78 очков (9, 22, 7).
5. Дарья Домрачева (биатлон) — 53 (5, 11, 16).
6. Ольга Худенко (гребля на байдарках) — 38 (5, 9, 5).
7. Анастасия Прокопенко (современное пятиборье) — 20 (3, 1, 9).
8. Александра Герасименя (плавание) — 13 (0, 4, 5).
9. Надежда Скардино (биатлон) — 11 (2, 1, 3).
10. Екатерина Галкина (художественная гимнастика) — 10 (2, 1, 2).
11. Василиса Марзалюк (борьба) — 5 (0, 1, 3).
12. Екатерина Карстен (гребля академическая) — 5 (0, 0, 5).
13. Надежда Смирнова (волейбол) — 4 (1, 0, 1).
14. Алина Талай (легкая атлетика, бег на 100 м с барьерами) — 4 (0, 1, 2).
15−17. Виктория Азаренко (теннис), Анастасия Гарелик (волейбол), Алина Горносько (художественная гимнастика) — по 3 (1, 0, 0).
18. Ирина Кривко (биатлон) — 3 (0, 1, 1).
19. Анастасия Веремеенко (баскетбол) — 2 (0, 1, 0).
20−25. Ирина Курочкина (борьба), Яна Нестерова (прыжки в воду), Алеся Сафонова (гандбол), Виолетта Скворцова (легкая атлетика, тройной прыжок), Маргарита Фефилова (бильярд), Анастасия Шкурдай (плавание) — по 1 (0, 0, 1).
У мужчин после рейтинг получился следующим:
4. Артем Козырь (гребля на каноэ) — 49 (9, 9, 4).
5. Михаил Гордейчук (футбол) — 34 (5, 6, 7).
6. Виталий Гурков (муай-тай) — 30 (8, 2, 2).
7. Владислав Гончаров (прыжки на батуте) — 29 (7, 4, 0).
8. Павел Санкович (плавание) — 24 (4, 5, 2).
9. Артем Королек (гандбол) — 22 (4, 2, 6).
10. Максим Мирный (теннис) — 17 (2, 4, 3).
11. Али Шабанов (вольная борьба) — 17 (2, 3, 5).
12. Борис Пуховский (гандбол) — 15 (1, 4, 4).
13. Владимир Самсонов (настольный теннис) — 15 (1, 3, 6).
14. Сергей Долидович (лыжные гонки) — 12 (3, 0, 3).
15. Иван Маевский (футбол) — 12 (2, 3, 0).
16. Илья Шиманович (плавание) — 11 (2, 2, 1).
17. Владислав Кулеш (гандбол) — 9 (2, 0, 3).
18. Виталий Родионов (футбол) — 8 (0, 2, 4).
19. Олег Юреня (гребля на байдарках) — 7 (2, 0, 1).
20. Максим Недосеков (легкая атлетика, прыжки в высоту) — 6 (2, 0, 0).
21. Егор Герасимов (теннис) — 5 (1, 1, 0).
22−23. Артем Параховский, Вячеслав Хоронеко (гиревой спорт) — по 4 (1, 0, 1). 24. Олег Рябцев (прыжки на батуте) — 4 (0, 2, 0).
25−26. Александр Грабовик (греко-римская борьба), Евгений Лисовец (хоккей) — по 4 (0, 1, 2).
27−28. Станислав Драгун (футбол), Михаил Одинцов (панкратион) — по 3 (1, 0, 0).
29−30. Артем Кулак, Сергей Шилович (оба — гандбол) — по 3 (0, 1, 1).
31−36. Виктор Братченя (армрестлинг), Денис Гончаренок (муай-тай), Александр Китаров (хоккей), Сергей Корниленко (футбол), Григорий Майсюк (гребля на каноэ), Игорь Стасевич (футбол) — по 2 (0, 1, 0).
37−38. Радик Кулиев (греко-римская борьба), Станислав Щербаченя (гребля академическая) — по 2 (0, 0, 2).
39−47. Павел Воробей (хоккей), Сергей Жигалко (шахматы), Алексей Заяц (спортивная акробатика), Тимофей Калачев (футбол), Кирилл Касьяник (современное пятиборье), Андрей Кулебин (муай-тай), Андрей Степанов (хоккей), Егор Шарангович (хоккей), Артем Ященко (спортивная акробатика) — по 1 (0, 0, 1).