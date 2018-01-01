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12:24 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира категории «Премьер» в австралийском Брисбене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AFP 2017

В первый день нового года Александра, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, переиграла 11-ю ракетку планеты Кристину Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 20 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Александры Саснович будет эстонка Анетт Контавейт (34-й номер рейтинга WTA), которая сегодня обыграла британку Хихер Утсон (75) — 6:0, 6:3. В основную сетку этих соревнований Александра пробилась, успешно преодолев 3 квалификационных раунда.

На турнире Shenzhen Open в Китае белоруска Арина Соболенко (73) также вышла в 1/8 финала, где встретится с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (123).

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