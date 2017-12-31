Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Брисбене

В заключительном поединке квалификации Саснович (88-й номер мирового рейтинга) взяла верх над россиянкой Полиной Моновой (178) — 3:6, 7:5, 6:2. В первом раунде Александра уверенно переиграла американку Джулию Босерап (135) — 6:1, 6:4, а затем взяла верх над австралийской теннисисткой Изабель Уоллас (235) — 6:3, 6:1. В стартовом матче основной сетки Александра Саснович встретится с 11-й ракеткой планеты представительницей Франции Кристиной Младенович.
Еще одна белоруска Вера Лапко (134) не смогла пробиться в число 32 участниц главного турнира, уступив на старте квалификации украинке Даяне Ястремской (188) — 2:6, 4:6.
Победитель соревнований определится 6 января 2018 года.