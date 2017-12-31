Серена Уильямс: Мне нечего больше доказывать, но я хочу ещё поиграть

«Я была рада вновь выйти на корт. Я скучала по турнирам, болельщикам и атмосфере. Конечно, что меня это в новинку. Я уже говорила на корте, что весь матч беспокоилась за Олимпию. Возможно, и на турнирах «Большого шлема» я буду иногда останавливаться, чтобы узнать всё ли с ней в порядке. Когда она подрастёт, то сможет сама приходить на мои матчи.

Материнство — особенное событие. Пожалуй, это лучшее, что случалось со мной в жизни.

Мне сложно оценить своё сегодняшнее выступление. Я много раз возвращалась в Тур после травм и операций, но ни разу после родов. Мне кажется, матч получился чудесным, но для меня сейчас на первом плане физическое состояние — ощущения, движение, восстановление. Я пока не могу оценить свою игру, хорошо, что я просто вышла на корт и сыграла. Последние несколько месяцев были непростыми.

По ходу матча я перестала нервничать, что в один момент просто упаду и сломаюсь. Я обрела уверенность в себе и стала лучше выходить на мяч. Этот матч помог мне понять своё физическое и психологическое состояние. Нужно побороть свой страх и смелее бить по мячу. Материнство сильно меняет женский организм. Так что, на мой взгляд, всё прошло идеально.