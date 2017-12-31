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00:03 (мск), источник: GoTennis.ru

Михаил Южный: Пять сетов отменят только тогда, когда кто-нибудь умрёт на корте

Российский теннисист Михаил Южный высказал мнение по поводу нововведений в теннисе.

«Я считаю, что теннис уже давно созрел для перемен. К сожалению, пока не получается, и мы видим, что где-то из-за этого популяризация нашего вида спорта падает.

Я считаю, что надо делать теннис более динамичным. Мы же не возвращаемся назад. Раньше вообще без тай-брейка играли, и сейчас про это уже все забыли. Когда заходит разговор про то, чтобы убрать пять сетов, оставив три, люди говорят: «Как мы будем играть?». Но ведь с тай-брейком все начали играть. Когда в парном разряде убрали «больше-меньше» и ввели чемпионский тай-брейк, все тоже кричали: «Не может быть! Мы убиваем парный теннис!». А на деле очень никто от этого не проиграл. И случайных результатов больше не стало, те, кто был на вершине, там и остались.

Не знаю насчёт четырех геймов в сете, но почему бы не сделать тай-брейк при 5/5? В том, чтобы убрать «больше-меньше», я тоже ничего страшного не вижу. Если сделать такой решающий розыгрыш, это будет интересно. Пять сетов, мне кажется, тоже в прошлом. Но их отменят, наверное, только тогда, когда кто-нибудь умрёт на корте, — рассказал Южный в интервью InterQ.

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