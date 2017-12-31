Михаил Южный: Пять сетов отменят только тогда, когда кто-нибудь умрёт на корте

Я считаю, что надо делать теннис более динамичным. Мы же не возвращаемся назад. Раньше вообще без тай-брейка играли, и сейчас про это уже все забыли. Когда заходит разговор про то, чтобы убрать пять сетов, оставив три, люди говорят: «Как мы будем играть?». Но ведь с тай-брейком все начали играть. Когда в парном разряде убрали «больше-меньше» и ввели чемпионский тай-брейк, все тоже кричали: «Не может быть! Мы убиваем парный теннис!». А на деле очень никто от этого не проиграл. И случайных результатов больше не стало, те, кто был на вершине, там и остались.