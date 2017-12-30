Будет ли россиянин в топ-10 и другие интриги сезона-2018

Источник: AFP 2017

ПРЕКРАТИТСЯ ЛИ ЭПИДЕМИЯ ТРАВМ?

В идеале заметка об интригах мужского сезона должна содержать вопросы вроде «Вернется ли Новак Джокович на первое место в рейтинге?», «Выиграет ли Рафаэль Надаль свой 11-й Roland Garros?» и «Покорит ли, наконец, Энди Маррэй Австралию?».

Но, увы, нет. Самым актуальным в преддверии Нового года по-прежнему остается заезженный вопрос, удастся ли мировой элите избавиться от эпидемии травм.

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Сезон даже не успел официально начаться, а поводов для тревоги представители «Большой четверки» уже дали предостаточно. Надаль по-прежнему чувствует боль в правом колене, которая смазала ему концовку прошлого сезона. Испанец не полетел в Абу-Даби, а позже снялся с турнира в Брисбене, Australian Open под большим вопросом. Джокович на Ближний Восток приехал вроде бы в хорошем настроении, но играть на показательном турнире у шейхов тоже отказался — вновь заболел локоть, из-за которого серб взял паузу после Уимблдона. Не выступит он и в Дохе на первой неделе, где должен был защищать титул. За Открытый чемпионат Австралии, как и в случае с Надалем, тоже тревожно. Маррэй заменил Джоковича в Абу-Даби, сыграл один сет и… снялся. Бедро не отпускает. Но полетел в Брисбен, где «посеян» под вторым номером. Не готов начинать сезон и травмированный с прошлого года Кеи Нишикори.

Так что главными вопросами в преддверии нового сезона остаются следующие: удастся ли мировым лидерам избавиться от травм, почему они случаются в таком количестве и что с этим делать.

Роджер ФЕДЕРЕР | Источник: AFP 2017

СТАНЕТ ЛИ ФЕДЕРЕР НОМЕРОМ ОДИН?

На фоне проблем коллег по «Большой четверке» 36-летний Роджер Федерер выглядит самым свежим, жизнерадостным и боеспособным. Он, судя по всему, пребывает в отличном расположении духа и уже успел одержать одну победу — над японцем Юиче Сугитой в рамках Кубка Хопмана. Прошлый сезон, когда швейцарец завоевал титулы на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне, показал, что для него даже в 36 лет нет ничего невозможного. А первым в мире он не стал, возможно, только потому, что пропустил грунтовую часть сезона.

Поднимется ли Федерер снова на высшую строчку рейтинга? Пока не видно причин, почему бы ему не сделать этого, если он задастся такой целью. Также любопытно, завоюет ли Роджер свой 20-й титул на турнирах «Большого шлема» и, например, девятый на Уимблдоне, где уже установил рекорд по числу побед?

ЗАХВАТИТ ЛИ ВЛАСТЬ МОЛОДЕЖЬ?

Последние несколько лет было много разговоров о том, что мужскому теннису не хватает свежей крови. Но в сезоне-2017 ситуация несколько изменилась. Немец Александр Зверев, канадец Денис Шаповалов и наш Андрей Рублев наделали немало шуму, а Хен Чен попытался поставить себя в один ряд с ними, победив на первом в истории итоговом турнире для игроков нового поколения. Правда, каждому из этих 19−20-летних парней не хватало стабильности, и в 2018-м явно им есть в чем прибавить. Смогут ли новые звезды выдержать конкуренцию с признанными лидерами, если те, наконец, окажутся в полном здравии? Сможет ли кто-то из молодых замахнуться на «Большой шлем»? Вот что интересно.

Не забудем и о том, что титул на итоговом турнире прошлого года разыграли Григор Димитров и Давид Гоффен. Уже не такие юные, но все же, больших побед пока не знавшие. Покорится ли кому-то из них мэйджор?

Карен ХАЧАНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ПРОБЬЕТСЯ ЛИ РОССИЯНИН В ДЕСЯТКУ?

В 2017-м российские теннисисты подарили нам немало поводов для радости: от победы Евгения Донского над Роджером Федерером в Дубае до успеха Даниила Медведева в поединке со Стэном Вавринкой на Центральном круге Уимблдона, от прорыва Карена Хачанова в четвертый круг Roland Garros до сенсации Андрея Рублева на US Open. Не говоря уже о завоеванном последним титуле на турнире в Умаге, куда он попал в статусе «лаки лузера».

Сейчас Рублев стоит в мировом рейтинге 39-м и до лета ему предстоит защитить не так много очков — есть резерв. То же самое можно сказать и о Хачанове, который, побывав на 29-й строчке, закончил год 45-м. До старта грунтового сезона он может здорово набрать. Вопрос только в том, позволит ли уровень игры и физической готовности молодым россиянам бороться за попадание в Top-20 или даже замахнуться на Top-10?

Не забудем и об обладающим большими перспективами Данииле Медведеве и более опытных Евгении Донском и Андрее Кузнецове и ветеране Михаиле Южном. Каждый из них, как мы знаем, может удивить.

Новак ДЖОКОВИЧ | Источник: Reuters

И ВСЕ ЖЕ: ВЕРНЕТСЯ ЛИ ПРЕЖНИЙ ДЖОКОВИЧ?

Даже когда Роджер Федерер и Рафаэль Надаль показывают игру запредельного уровня, теннису не хватает Новака Джоковича. Его харизмы, его уверенности и тех трюков, которые умеет исполнять только он, когда находится в полной готовности. Он не играл с Уимблдона-2017 и опустился на 12-е место в рейтинге. Он не побеждал на турнирах «Большого шлема» почти два года — с Australian Open-2016. Он ввел в замешательство своих поклонников, связавшись с непонятным «ментальным гуру» и разогнав многолетних помощников, он удивил, назначив своим тренером Андре Агасси, а потом и Радека Штепенека.