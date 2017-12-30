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Роджер Федерер: Начало сезона получилось отличным, хочу продолжать в том же духе
Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от выступления на Кубке Хопмана и старта сезона.
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Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от выступления на Кубке Хопмана и старта сезона.
«В этом году я лучше чувствую ритм. При первой подаче или первом отыгрывании
Я рад, что сейчас у меня нет подобных сомнений. Сегодня мне удалось сыграть на высоком уровне и остаться спокойным, несмотря на давление. Особенно хорошо у меня получались комбинации с выходом к сетке. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Начало получилось отличным, — приводит слова Федерера официальный сайт Hopman Cup.