Роджер Федерер: Начало сезона получилось отличным, хочу продолжать в том же духе

«В этом году я лучше чувствую ритм. При первой подаче или первом отыгрывании брейк-пойнта в сезоне я чувствовал себя нормально. В прошлом году я надеялся, что смогу попасть первым мячом и сыграть не хуже, чем на тренировках.

Я рад, что сейчас у меня нет подобных сомнений. Сегодня мне удалось сыграть на высоком уровне и остаться спокойным, несмотря на давление. Особенно хорошо у меня получались комбинации с выходом к сетке. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Начало получилось отличным, — приводит слова Федерера официальный сайт Hopman Cup.