Федерер и Бенчич обыграли японцев Сугиту и Осаку в матче Кубка Хопмана

Источник: Reuters

Швейцарцы обыграли команду Японии со счетом 3−0. Федерер и Бенчич победили в миксте Сугиту и Осаку со счетом 2:4, 4:1, 4:3 (5:1).

До этого Федерер в одиночном матче нанес поражение Сугите со счетом 6:4, 6:3, а Бенчич победила Осаку со счетом 7:5, 6:3.

После этой победы сборная Швейцарии вышла на первое место в таблице группы В. На втором месте идет команда США, обыгравшая ранее сборную России со счетом 2−1.