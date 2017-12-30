Федерер и Бенчич обыграли японцев Сугиту и Осаку в матче Кубка Хопмана
МОСКВА, 30 дек —
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МОСКВА, 30 дек —
Швейцарцы обыграли команду Японии со счетом 3−0. Федерер и Бенчич победили в миксте Сугиту и Осаку со счетом 2:4, 4:1, 4:3 (5:1).
До этого Федерер в одиночном матче нанес поражение Сугите со счетом 6:4, 6:3, а Бенчич победила Осаку со счетом 7:5, 6:3.
После этой победы сборная Швейцарии вышла на первое место в таблице группы В. На втором месте идет команда США, обыгравшая ранее сборную России со счетом 2−1.
В следующем матче сборная Швейцарии 2 января встретится с командой России, а команда Японии сыграет с теннисистами сборной США.