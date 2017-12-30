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15:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нишикори снялся с турнира в Сиднее

22-я ракетка мира японец Кеи Нишикори снялся с турнира в Сиднее, сообщает официальный Твиттер турнира.

Источник: AP 2017

Организаторы соревнований отметили, что будут ради принять теннисиста в 2019 году.

«К сожалению, Кеи Нишикори снялся с турниры, — говорится в сообщении. Мы желаем ему всего наилучшего. Надеемся, что увидим его в Сиднее в 2019 году».

Напомним, турнир в Сиднее пройдет с 7 по 13 января. 25 декабря японец из-за проблем со здоровьем отказался от участия в турнире в Брисбене.

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