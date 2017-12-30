Нишикори снялся с турнира в Сиднее

Источник: AP 2017

Организаторы соревнований отметили, что будут ради принять теннисиста в 2019 году.

«К сожалению, Кеи Нишикори снялся с турниры, — говорится в сообщении. Мы желаем ему всего наилучшего. Надеемся, что увидим его в Сиднее в 2019 году».