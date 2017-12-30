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Нишикори снялся с турнира в Сиднее
22-я ракетка мира японец Кеи Нишикори снялся с турнира в Сиднее, сообщает официальный Твиттер турнира.
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22-я ракетка мира японец Кеи Нишикори снялся с турнира в Сиднее, сообщает официальный Твиттер турнира.
Организаторы соревнований отметили, что будут ради принять теннисиста в 2019 году.
«К сожалению, Кеи Нишикори снялся с турниры, — говорится в сообщении. Мы желаем ему всего наилучшего. Надеемся, что увидим его в Сиднее в 2019 году».
Напомним, турнир в Сиднее пройдет с 7 по 13 января. 25 декабря японец