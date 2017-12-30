Возняцки сыграет с Бренгл в первом круге турнира в Окленде

Возняцки сыграет с Бренгл в первом круге турнира в Окленде

Третья ракетка мира датчанка Каролина Возняцки возглавила посев на турнире в Окленде, который пройдёт с 1 по 7 января 2018 года на харде.