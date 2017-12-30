Сербский теннисист Джокович снялся с турнира в Дохе
ТАСС, 30 декабря. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не выступит на турнире Ассоциации
ТАСС, 30 декабря. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не выступит на турнире Ассоциации
«К сожалению, ситуация с локтем не улучшилась со вчерашнего дня, — заявил Джокович. — Я все еще чувствую боль, поэтому должен сняться с турнира в Дохе. Проконсультировавшись с врачами, я решил продолжить терапию. Вернусь только тогда, когда буду абсолютно готов».
Ранее серб снялся с турнира в
Турнир в Дохе пройдет со 2 по 6 января. В прошлом году Джокович выиграл этот турнир.