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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов проиграл Соку в матче Россия — США на Кубке Хопмана

Россиянин Карен Хачанов в матче первого тура группового этапа Кубка Хопмана проиграл американцу Джеку Соку со счётом 4:6, 6:1, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. 21-летний москвич, занимающий 45-е место в рейтинге АТР, исполнил 14 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 4 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

Ранее Анастасия Павлюченкова в рамках противостояния сборных России и США уступила Коко Вандевей — 3:6, 3:6. Таким образом, россияне проиграли стартовый матч турнира.

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