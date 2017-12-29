Серена нарасхват, больной Надаль и тренер Турсунов
Самые интересные новости теннисного межсезонья — для тех, кто отдыхал от любимой игры.
Самые интересные новости теннисного межсезонья — для тех, кто отдыхал от любимой игры.
СЕРЕНА И ИНТРИГИ
Самая титулованная теннисистка современности не переставала напоминать о себе на протяжении всех тех 11 месяцев, на которые осталась вне корта. Их с Алексисом Оганяном свадьба с безудержными танцами и расшитыми блестками кроссовками стала одной из самых громких в уходящем году. Суперзвезда не преминула показать виллу, на которой провела медовый месяц, и пожаловаться в соцсетях на то, что у трехмесячной дочки режутся зубы. А пока весь католический мир праздновал Рождество, Серена оставила в Твиттере следующую запись: «Пришлось обратиться к Википедии, чтобы вспомнить свой возраст. Забыла, насколько я старая».
На протяжении всего декрета 36-летней американки ее
НАДАЛЬ И КОЛЕНО
Рафаэль Надаль фантастически провел сезон-2017, досрочно гарантировал себе итоговое первое место, но завершил его совсем не так, как ему хотелось бы. Проиграв Давиду Гоффену, снялся с ATP Finals
ДЖОКОВИЧ И ШТЕПАНЕК
Новак Джокович, который в уходящем году удивил тем, что назначил своим тренером легендарного Андре Агасси, усилил свою команду и Радеком Штепанеком, едва завершившим карьеру игрока.
«Мне очень понравилась та пара недель, которую мы все вместе — Радек, Андре и я — провели в Монако. Это было идеальное время. Собралась вся новая команды. Мы поставили для себя цели — краткосрочные и долгосрочные, обсудили, за счет чего я могу улучшать игру и действовать эффективно, — сказал Джокович в интервью Sport360.com. — Радек может поделиться множеством секретов о том, как сохранять физическую и психологическую форму и стать долгожителем в теннисе».
ВЕСНИНА И ТУРСУНОВ
Победительница супертурнира в
«Посмотрим, как у нас получится, — сказала она. — В тренировочный процесс он внес много нововведений, несмотря на то, что меня уже сложно
Еще один известный российский игрок, прошлым летом выразивший желание вернуться в теннис, Игорь Андреев вошел в команду Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан. Напомним, что в уходящем году Путинцева прославилась супержесткой беседой со своим тренером на корте. Под Новый год Андреев и Антон Зайцев также были назначены тренерами женской сборной России.
САККАРИ И САФИНЫ
Динара и Марат Сафины — единственные брат и сестра в истории, возглавлявшие рейтинги WTA и ATP, помогали в предсезонной подготовке гречанке Марии Саккари, с которой оказались в одном клубе в
ПАВЛЮЧЕНКОВА И ГОРЫ
Анастасия Павлюченкова в рамках предсезонной подготовки покорила горы. В буквальном смысле. Она проводила сбор во французском Валь-д'Изере и в один из дней вместе с тренером по фитнесу и наставником Симоном Гоффеном отправилась на вершину высотой 750 метров на снегоступах, но без лыжных палок. Подъем занял у компании 1 час 20 минут. Тренировки, связанные с теннисными навыками, теннисистка проводила в Дубае. Там она и ее команда и встретили католическое Рождество. Анастасия разместила в своем Инстаграме забавное фото, где она и ее
БАРТОЛИ И КАМБЭК
Марион Бартоли под Рождество шокировала теннисный мир, заявив, что намеревается вернуться в профессиональный тур. По словам чемпионки Уимбодона-2013 совершить камбэк она отважилась после того, как в 2016 году перенесла тяжелую болезнь,
Первым турниром француженки станет суперпредставительный Miami Open во второй половине марта.
ОСТАПЕНКО И СПОНСОРЫ
Чемпионка Roland Garros Елена Остапенко наслаждалась своим первым межсезоньем в статусе