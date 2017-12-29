Серена нарасхват, больной Надаль и тренер Турсунов

Источник: Спорт-Экспресс

СЕРЕНА И ИНТРИГИ

Самая титулованная теннисистка современности не переставала напоминать о себе на протяжении всех тех 11 месяцев, на которые осталась вне корта. Их с Алексисом Оганяном свадьба с безудержными танцами и расшитыми блестками кроссовками стала одной из самых громких в уходящем году. Суперзвезда не преминула показать виллу, на которой провела медовый месяц, и пожаловаться в соцсетях на то, что у трехмесячной дочки режутся зубы. А пока весь католический мир праздновал Рождество, Серена оставила в Твиттере следующую запись: «Пришлось обратиться к Википедии, чтобы вспомнить свой возраст. Забыла, насколько я старая».

На протяжении всего декрета 36-летней американки ее тренер-консультант Патрик Муратоглу не уставал повторять, что она непременно вернется на корт и будет побеждать. Однако вопрос «когда» оставался открытым. В декабре Серена заявилась на Открытый чемпионат Австралии, где ей предстоит защита титула. Правда, тут же выяснилось, что 23 января — на старте второй недели мельбурнского турнира — она должна выступить в качестве одного из ведущих спикеров на конференции по финансам во Флориде. Но ведь оказаться в одно и то же время в разных частях света практически невозможно. Интрига закручена. Что известно наверняка, так это то, что свой первый матч после родов Уильямс-младшая должна провести 30 декабря на выставочном турнире в Абу-Даби против Елены Остапенко.

НАДАЛЬ И КОЛЕНО

Рафаэль Надаль фантастически провел сезон-2017, досрочно гарантировал себе итоговое первое место, но завершил его совсем не так, как ему хотелось бы. Проиграв Давиду Гоффену, снялся с ATP Finals из-за травмы правого колена. Полутора месяцев 31-летнему теннисисту не хватило, чтобы разобраться с обострением хронических проблем. Тревожным звонком стало то, что испанец отменил серию тренировок с португальцем Жоау Соузой, которые были запланированы на несколько дней перед Рождеством. Поняв, что не сможет сыграть на 100 процентов, он отказался от участия в показательном турнире в Абу-Даби. А позже снялся и с состязаний в Брисбене. Восстановится ли к Australian Open?

ДЖОКОВИЧ И ШТЕПАНЕК

Новак Джокович, который в уходящем году удивил тем, что назначил своим тренером легендарного Андре Агасси, усилил свою команду и Радеком Штепанеком, едва завершившим карьеру игрока.

«Мне очень понравилась та пара недель, которую мы все вместе — Радек, Андре и я — провели в Монако. Это было идеальное время. Собралась вся новая команды. Мы поставили для себя цели — краткосрочные и долгосрочные, обсудили, за счет чего я могу улучшать игру и действовать эффективно, — сказал Джокович в интервью Sport360.com. — Радек может поделиться множеством секретов о том, как сохранять физическую и психологическую форму и стать долгожителем в теннисе».

ВЕСНИНА И ТУРСУНОВ

Победительница супертурнира в Индиан-Уллсе и чемпионка Уимблдона в паре после зажигательных танцев на Мальдивах готовилась к новому сезону в Сочи и Москве. Удивительно, но ее партнером по тренировкам был экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов. О завершении карьеры 35-летний теннисист, занимающий 488-е место в рейтинге ATP, пока не объявлял. Но Веснина в интервью официальному сайту ЦСКА подтвердила, что его можно называть ее тренером.

«Посмотрим, как у нас получится, — сказала она. — В тренировочный процесс он внес много нововведений, несмотря на то, что меня уже сложно чем-то удивить. Он старается. Мы постоянно пытаемся что-то изменить. Получается очень интересно».

Еще один известный российский игрок, прошлым летом выразивший желание вернуться в теннис, Игорь Андреев вошел в команду Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан. Напомним, что в уходящем году Путинцева прославилась супержесткой беседой со своим тренером на корте. Под Новый год Андреев и Антон Зайцев также были назначены тренерами женской сборной России.

САККАРИ И САФИНЫ

Динара и Марат Сафины — единственные брат и сестра в истории, возглавлявшие рейтинги WTA и ATP, помогали в предсезонной подготовке гречанке Марии Саккари, с которой оказались в одном клубе в Монте-Карло. О помощи их попросил наставник 51-й ракетки мира швед Томас Юханссон, хорошо знакомый Марату по совместным выступлениям в туре. Саккари и Сафины тренировались вместе 10 дней по 2,5 часа. «Нечасто случается так плотно поработать с двумя бывшими первыми ракетками мира и одной седьмой, — восторгалась гречанка. — Марат и Динара очень мне помогли. Особенно с подачей, которую я поменяла в этом году. И вообще дали мне несколько советов по поводу моей игры».

ПАВЛЮЧЕНКОВА И ГОРЫ

Анастасия Павлюченкова в рамках предсезонной подготовки покорила горы. В буквальном смысле. Она проводила сбор во французском Валь-д'Изере и в один из дней вместе с тренером по фитнесу и наставником Симоном Гоффеном отправилась на вершину высотой 750 метров на снегоступах, но без лыжных палок. Подъем занял у компании 1 час 20 минут. Тренировки, связанные с теннисными навыками, теннисистка проводила в Дубае. Там она и ее команда и встретили католическое Рождество. Анастасия разместила в своем Инстаграме забавное фото, где она и ее наставник-бельгиец в сочельник сидят в закусочной с бургером.

БАРТОЛИ И КАМБЭК

Марион Бартоли под Рождество шокировала теннисный мир, заявив, что намеревается вернуться в профессиональный тур. По словам чемпионки Уимбодона-2013 совершить камбэк она отважилась после того, как в 2016 году перенесла тяжелую болезнь, из-за которой потеряла более 20 килограммов. «Если бы этого не случилось, вряд ли бы я задумалась о том, чтобы вернуться. Но когда начался весь этот кошмар, я поклялась, что, если буду снова здорова, то хочу снова пережить все эти моменты на корте».

Первым турниром француженки станет суперпредставительный Miami Open во второй половине марта.

ОСТАПЕНКО И СПОНСОРЫ