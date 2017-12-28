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28 декабря, источник: Чемпионат.com

8 фактов о старте сезона-2018. Шарапова и Джокович уже на месте

Теннисное межсезонье пролетело как миг. Сегодня стартует сезон-2018. Разбираемся, что ждёт поклонников тенниса в ближайшие 11 дней.

Источник: РИА "Новости"

Без Надаля, но с Джоковичем и… Сереной

Показательный турнир. Абу-Даби (ОАЭ). Mubadala World Tennis Championship

Призовой фонд: $ 250 000.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 28—30 декабря.
Разница во времени с Москвой: +1 час.
Участники: Доминик Тим (5), Пабло Карреньо-Буста (10), Новак Джокович (12), Кевин Андерсон (14), Роберто Баутиста-Агут (20), Андрей Рублёв (39).
Полный список участников.
Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1), Стэн Вавринка (9), Милош Раонич (24).
Действующий победитель: Рафаэль Надаль.

Уже традиционно сезон начинает показательный трёхдневный турнир в Абу-Даби с участием шести топ-теннисистов, двое из которых пропускают ¼ финала, причём организаторы таких «маток» назначают на свой вкус, невзирая на рейтинг ATP. Призовой фонд составляет 250 тыс. долларов, которые достаются чемпиону. Кажется, Mubadala World Tennis Championship появился не так давно, но он уже незаметно добрался до своего первого юбилея. Нынешний розыгрыш будет 10-м по счёту, и все предыдущие победы между собой поделили лишь три теннисиста — Рафаэль Надаль (4), Новак Джокович (3) и Энди Маррей (2).

Изначально в сетке турнира-2018 значились два чемпиона прошлых лет — Надаль и Джокович, которые и были посеяны, несмотря на то, что серб сейчас 12-я ракетка мира и выше него в рейтинг-листе значились трое других участников — Доминик Тим, Стэн Вавринка и Милош Раонич. Но позднее Вавринка и Милош Раонич снялись с турнира, признав, что восстановление после травм идёт не тем темпом, как им бы хотелось. Так среди заменивших их теннисистов оказался россиянин — Андрей Рублёв. Раньше из представителей России в Абу-Даби играл лишь Николай Давыденко — в двух первых розыгрышах (полуфинал и четвертьфинал). Позднее снялся с соревнований и Надаль, а на его место в сетке переместился Тим.

Помимо возвращения в тур Новака Джоковича, который не играл с Уимблдона из-за травмы локтя планируется появление на корте после долгой паузы ещё одного яркого человека из мира тенниса — 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, которая 1 сентября родила дочь Алексис-Олимпию. В субботу, в день финала Абу-Даби действующая чемпионка Australian Open сыграет показательный матч с Еленой Остапенко — победительницей другого турнира «Большого шлема» минувшего сезона — «Ролан Гаррос».

Федерер, Зверев и снова Россия

Показательный турнир ITF. Перт (Австралия). Hopman Cup

Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 30 декабря — 6 января.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Австралия (Дарья Гаврилова/Танаси Коккинакис), Бельгия (Элисе Мертенс/Давид Гоффен), Германия (Анжелика Кербер/Александр Зверев), Канада (Эжени Бушар/Вашек Поспишил), Россия (Анастасия Павлюченкова/Карен Хачанов), США (Коко Вандевей/Джек Сок), Швейцария (Белинда Бенчич/Роджер Федерер), Япония (Наоми Осака/Юити Сугита).
Полный список участников.
Отказались от участия: Светлана Кузнецова.
Действующий победитель: Франция.

Ещё один показательный турнир, относящийся к старту сезона, отмечает юбилей. Кубок Хопмана, чемпионат ITF среди смешенных пар, пройдёт уже в 30-й раз в австралийском городе Перт. Формат турнира прост — 8 сборных разбиты на два квартета, внутри которых по круговой системе разыгрываются победители групп, которые затем в финале и определяют чемпиона. Сам матч в рамках турнира состоит из мужского и женского одиночных поединков, а также микста. Во всех розыгрышах принимала участие, естественно, хозяйка — сборная Австралии. Только первый розыгрыш пропустила команда США, зато во всех остальных стала рекордсменом по количеству титулов (6) и финалов (6). 10 раз в турнире участвовала и сборная России, причём в 2009 году Марат и Динара Сафины добрались до финала, а в 2006-м Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова стали чемпионами. Последними российскими участниками турнира в Перте были Игорь Андреев и Елена Дементьева (2010). В этом году после многолетнего перерыва снова среди восьмёрки участников есть сборная России. Первоначально должны были играть Светлана Кузнецова и Карен Хачанов, но победительница двух турниров «Большого шлема» до сих пор не залечила травму левой кисти, полученную на US Open. Светлану заменит Анастасия Павлюченкова, для которой, как и для Карена, это будет дебют на Кубке Хопмана. Группу А возглавила сборная Германии (Зверев/Кербер), а группу B — Швейцария (Федерер/Бенчич). А откроет турнир в субботу, 30 декабря, матч Россия — США (Сок/Вандевеге).

Брисбен без Весниной, но с Касаткиной

Турнир WTA/Premier. Брисбен (Австралия). Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд: $ 894 700.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 31 декабря — 6 января.
Разница во времени с Москвой: +7 часов.
Участники: Гарбинье Мугуруса (2), Каролина Плишкова (4), Элина Свитолина (6), Каролин Гарсия (8), Йоханна Конта (9), Кристина Младенович (11), Анастасия Севастова (16), Эшли Барти (17), Дарья Касаткина (24), Петра Квитова (29).
Полный список участников.
Отказались от участия: Слоан Стивенс (13), Елена Веснина (18), Магдалена Рыбарикова (20).
Действующий победитель: Каролина Плишкова.

Этот женский турнир появился в 1997 году и разыгрывался поначалу в Голд-Косте. Первой чемпионкой стала россиянка Елена Лиховцева, в 2007-м её успех повторила Динара Сафина. В 2009-м турнир перебрался в Брисбен. По два раза на новом месте побеждали Виктория Азаренко (2009, 2016) и Серена Уильямс (2013, 2014). В 2015-м титул завоевала Мария Шарапова. В новом розыгрыше посев возглавят Гарбинье Мугуруса и действующая чемпионка Каролина Плишкова. В последний момент с турнира снялась россиянка Елена Веснина. Среди заявленных участниц есть также Дарья Касаткина.

Шарапова — лицо Шэньчжэня

Турнир WTA/International. Шэньчжэнь (Китай). Shenzhen Open

Призовой фонд: $ 626 750.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 31 декабря — 6 января.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Симона Халеп (1), Елена Остапенко (7), Чжан Шуай (36), Ирина Бегу (43), Ван Цян (45), Катержина Синякова (49), Мария Саккари (53), Тимя Бабош (57), Мария Шарапова (60), Екатерина Александрова (95), Евгения Родина (105).
Полный список участников.
Отказались от участия: Сара Соррибес-Тормо (104).
Действующий победитель: Катержина Синякова.

Турнир в Шэньчжэне появился в календаре WTA в 2013 году, заняв место соседнего Гонконга, где с 1999 года проводился крупный женский выставочный турнир, менявший форматы и в итоге прекративший существование из-за проблем с финансированием. Первые 4 розыгрыша турнира в Шэньчжэне выигрывали исключительно топовые теннисистки — Ли На (2013, 2014), Симона Халеп (2015) и Агнешка Радваньска (2016). В этом году Симона является первой ракеткой мира и, соответственно, посеяна под первым номером. Также среди участниц значится чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко. Вместе с россиянкой Марией Шараповой эти теннисистки являются главными лицами турнира-2018. Отметим, что Шэньчжэнь вместе с Санкт-Петербургом и Сингапуром попал в шорт-лист претендентов на проведение Итогового чемпионата WTA, начиная с 2019 года.

Окленд потерял Азаренко

Турнир WTA/International. Окленд (Новая Зеландия). ASB Classic

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 1—6 января.
Разница во времени с Москвой: +10 часов.
Участники: Каролина Возняцки (3), Юлия Гёргес (14), Барбора Стрыцова (23), Агнешка Радваньска (28), Мона Бартель (48), Лорен Дэвис (50), Юлия Путинцева (52), Донна Векич (55).
Полный список участников.
Отказались от участия: Виктория Азаренко (WC).
Действующий победитель: Лорен Дэвис.

Женский турнир в Окленде появился в 1986 году. Одной из первых победительниц была советская теннисистка Лейла Месхи (1990). В 2009 году в финале состоялось российское дерби двух Елен — Дементьевой и Весниной, в котором победила Дементьева. Также финалистками в Новой Зеландии были Татьяна Панова (2002) и Вера Звонарёва (2006, 2007). В этом году россиянок в сетке нет. «Уайлд-кард» от организаторов получила белоруска Виктория Азаренко, но ей пришлось отказаться от участия, поскольку до сих пор продолжается судебная тяжба с отцом её ребёнка, и поэтому теннисистка до сих пор не может покидать пределов США. Посев Окленда-2018 возглавила Каролина Возняцки, которая ведёт заочную битву с Халеп, Мугурусой и Плишковой за звание первой ракетки мира.

Надаль передал первый номер посева Димитрову

Турнир ATP World Tour 250. Брисбен (Австралия). Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд: $ 468 910.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 31 декабря — 7 января.
Разница во времени с Москвой: +7 часов.
Участники: Григор Димитров (3), Энди Маррей (16), Ник Кирьос (21), Милош Раонич (24), Жиль Мюллер (25), Диего Шварцман (26), Дамир Джумхур (30), Миша Зверев (33).
Полный список участников.
Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1), Кей Нисикори (22).
Действующий победитель: Григор Димитров.

Мужской турнир в Брисбене, как и женский, стал наследником другого города Австралии — Аделаиды, где состязания разыгрывались с 1972 года по 2008-й. Кстати, первым чемпионом Аделаиды стал советский теннисист Александр Метревели (1972). Его почин уже в российский период истории поддержали Евгений Кафельников (1994, 1996) и Николай Давыденко (2003). Действующим чемпионом Брисбена является Григор Димитров, который после отказа от участия Рафаэля Надаля возглавил посев. Кроме испанца с турнира также снялся из-за травмы Кей Нисикори. Под вопросом также участие Энди Маррея и Милоша Раонича.

Джокович защищает титул после травмы

Турнир ATP World Tour 250. Доха (Катар). Qatar Exxonmobil Open

Призовой фонд: $ 1 286 675.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 1—6 января.
Разница во времени с Москвой: нет.
Участники: Доминик Тим (5), Пабло Карреньо-Буста (10), Новак Джокович (12), Томаш Бердых (19), Альберт Рамос-Виньолас (23), Ришар Гаске (31), Филип Краинович (34), Фернандо Вердаско (35), Андрей Рублёв (39), Евгений Донской (72).
Полный список участников.
Отказались от участия: Жо-Вильфрид Цонга (15).
Действующий победитель: Новак Джокович.

Турнир в Катаре проводится с 1993 года. Среди победителей здесь был и россиянин Николай Давыденко (2010), который ещё два раза добирался до финала (2011, 2013). Чемпионом последних двух лет становился Новак Джокович, который приедет защищать титул. Среди участников значатся и два россиянина — Андрей Рублёв и Евгений Донской. Ну, а под двумя первыми номерами будут посеяны Доминик Тим и Пабло Карреньо-Буста.

Ченнай переехал в Пуну

Турнир ATP World Tour 250. Пуна (Индия). Tata Open Maharashtra.

Призовой фонд: $ 501 345.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 1—6 января.
Разница во времени с Москвой: +2,5 часа.
Участники: Марин Чилич (6), Кевин Андерсон (14), Роберто Баутиста-Агут (20), Робин Хасе (42), Иржи Веселы (63), Михаил Кукушкин (74), Иво Карлович (79), Пьер-Юг Эрбер (81).
Полный список участников.
Отказались от участия: Лу Яньсюнь (72), Жереми Шарди (77), Лукаш Лацко (93), Рожериу Дутра Силва (101).
Действующий победитель (Ченнай): Роберто Баутиста-Агут.

Открытый чемпионат Индии впервые был проведён в 1996 года в Нью-Дели. Затем он переместился в Ченнай, где проводился до прошлого года. Чемпионом среди прочих теннисистов становился и россиянин, Михаил Южный, причём в 2008 году в финале он неожиданно разгромил Рафаэля Надаля — 6:0, 6:1. Также до финала доходили Андрей Столяров (2001) и Даниил Медведев (2017), уступивший в финале Роберто Баутиста-Агуту. В этом году испанец будет защищать титул уже в другом городе, поскольку турнир снова переехал — теперь в Пуну. Ну, а первый номер посева получил хорват Марин Чилич.

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