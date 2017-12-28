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Халеп сыграет на турнире в Шэньчжэне в паре с Бегу
Первая ракетка мира Симона Халеп приняла решение сыграть на турнире в Шэньчжэне в январе 2018 года не только в одиночном, но и в парном разряде.
Первая ракетка мира Симона Халеп приняла решение сыграть на турнире в Шэньчжэне в январе 2018 года не только в одиночном, но и в парном разряде.
Она выступит в дуэте со своей соотечественницей
В 2017 году Халеп сыграла в паре с Бегу на турнире в Мадриде, где они дошли до полуфинала.
Под первым номером в Шэньчжэне будут посеяны представительницы Чехии Катержина Синякова и Барбора Крейчикова.