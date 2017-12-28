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08:09 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Надаль снялся с турнира в Брисбене

ТАСС, 28 декабря. Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в австралийском Брисбене. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Источник: Reuters

В конце прошлого сезона Надаль получил травму колена, из-за которой был вынужден сняться с Итогового турнира АТР.

«Я с сожалением сообщаю, что не буду соревноваться в этом году в Брисбене, — написал Надаль. — Я был намерен играть на турнире, но до сих пор полностью не восстановился от тяжелого прошлого сезона и поздно начал подготовку к новому. Я буду рад видеть моих австралийских болельщиков 4 января в Мельбурне, где я начну подготовку к Australian Open».

Турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января, Australian Open — с 15 по 28 января.

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