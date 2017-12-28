Первая ракетка мира Надаль снялся с турнира в Брисбене

«Я с сожалением сообщаю, что не буду соревноваться в этом году в Брисбене, — написал Надаль. — Я был намерен играть на турнире, но до сих пор полностью не восстановился от тяжелого прошлого сезона и поздно начал подготовку к новому. Я буду рад видеть моих австралийских болельщиков 4 января в Мельбурне, где я начну подготовку к Australian Open».