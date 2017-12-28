Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Первая ракетка мира Надаль снялся с турнира в Брисбене
ТАСС, 28 декабря. Первый номер рейтинга Ассоциации
ТАСС, 28 декабря. Первый номер рейтинга Ассоциации
В конце прошлого сезона Надаль получил травму колена,
«Я с сожалением сообщаю, что не буду соревноваться в этом году в Брисбене, — написал Надаль. — Я был намерен играть на турнире, но до сих пор полностью не восстановился от тяжелого прошлого сезона и поздно начал подготовку к новому. Я буду рад видеть моих австралийских болельщиков 4 января в Мельбурне, где я начну подготовку к Australian Open».
Турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января, Australian Open — с 15 по 28 января.