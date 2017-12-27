Президент Либерии определился по итогам двух туров.
Хачанов, Рублёв и Медведев сыграют на турнире в Монпелье в феврале 2018 года
Определились участники соревнований Open Sud de France, которые пройдут в Монпелье с 5 по 11 февраля 2018 года.
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Определились участники соревнований Open Sud de France, которые пройдут в Монпелье с 5 по 11 февраля 2018 года.
Своё участие подтвердили бельгиец Давид Гоффин, француз
Из россиян на соревнованиях выступят Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Ещё один представитель России Андрей Кузнецов попал в список запасных.
Напомним, что действующим победителем турнира в Монпелье является немец Александр Зверев.