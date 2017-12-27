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Донской и Южный выступят на соревнованиях в Софии в 2018 году
Стал известен состав участников турнира Sofia Open, который пройдёт в Софии с 5 по 11 февраля 2018 года.
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Стал известен состав участников турнира Sofia Open, который пройдёт в Софии с 5 по 11 февраля 2018 года.
Помимо действующего чемпиона соревнований Григора Димитрова в них примут участие люксембуржец Жиль Мюллер, француз Адриан Маннарино, голландец Робин Хаазе, кореец Хён Чон.
Из россиян в основной сетке турнира сыграют Евгений Донской и Михаил Южный.