Арина Соболенко: В Беларуси свой особый менталитет, свои люди

На самом деле наши люди зачастую зря жалуются. Есть страны, где-то, как живут люди, являет совсем плачевное зрелище. Например, та же Индия. А у нас всё тихо, спокойно и чисто. Поэтому ответить на вопрос, где бы я хотела жить, тяжело. Европа? Там скучно. США? Там бешеный ритм жизни. А в Беларуси свой особый менталитет, свои люди, — рассказала Соболенко в эфире телеканала «Беларусь 5».