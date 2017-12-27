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Арина Соболенко: В Беларуси свой особый менталитет, свои люди
19-летняя беларуска Арина Соболенко рассказала о своей личной жизни и особенностях менталитета в Беларуси.
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19-летняя беларуска Арина Соболенко рассказала о своей личной жизни и особенностях менталитета в Беларуси.
«Иногда общаюсь с друзьями,
Думаю, всё это мне сейчас помешает.
На самом деле наши люди зачастую зря жалуются. Есть страны,